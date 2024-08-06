奧運擊劍／「美到像AI」匈牙利21歲女劍客脫下面罩驚豔全場
匈牙利21歲女子擊劍選手蘇克絲（Luca Szucs）參加巴黎奧運，因驚人美貌引發網友熱議，被稱讚「美到以為是AI生成影像」。
蘇克絲2002年9月20日出生於匈牙利布達佩斯，8歲開始學習擊劍術，年紀輕輕已多次在國際賽贏得獎牌。
巴黎奧運擊劍三輪女子團體賽中，匈牙利擊敗義大利，卻不敵日本和美國，最終排名第6。個人賽部分，蘇克絲接連戰勝義大利和保加利亞選手，但準決賽不敵地主好手巴爾澤爾（Sara Balzer）。
儘管蘇克絲未能奪牌，但她脫下面罩後，精緻臉蛋擄獲許多人的心，有外媒盛讚她是「最美奧運選手」，網友們也紛紛留言大讚，「以為是AI生成照」、「美麗又帥氣」、「巴黎奧運選美冠軍」。
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