奧運排球／日本男排攜「癌逝隊友遺願」再次止步8強 《排球少年》致謝惹哭眾人

2024巴黎奧運男排8強賽，日本男排遭義大利精準攔網逆轉，最後以2：3惜敗，這是他們繼2020東京奧運輸給巴西後，再次遺憾止步8強賽，無緣晉級4強。《排球少年》漫畫作者古舘春一也透過社群平台「X」（原推特）發文感謝日本排球隊的努力。

古舘春一附上最新親筆繪圖，為音駒高中隊長「黑尾鐵朗」成年後的模樣，並在繪圖中寫下，「今天的排球真是太有趣了！」該文也再次感性寫道「日本男子排球代表隊真的辛苦你們了！這是一場非常棒的比賽」。

底下有不少日本網友們紛紛留言表示「排球最讚」、「非常感動」、「今後還是會持續支持為你們加油」、「我也很喜歡打排球」、「真的是很熱血激烈的一場比賽」、「看到哭了，也請好好保重身體」。

據了解，《排球少年》漫畫與動畫自2014年起，就陸續與日本男排進行合作，並為其加油打氣。上一屆東京奧運，日本排球隊贏球時，會場還響起《排球少年!!》的動畫主題曲，德國排球隊選手亮出的手上吉祥物，正是劇中角色月島螢。

更令人感動的是，今年的日本男排帶著癌逝選手的精神在場上奮戰，比賽時的鏡頭也多次帶到休息區，椅子上放的照片，是去年3月因癌症病逝的前日本男排選手、3號舉球員藤井直伸，原本他還堅持如果身體健康好轉，也想跟隊友一起參賽，精神令不少日本民眾相當感動。