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巴黎奧運／挪威泳將超愛選手村1甜點 狂拍短片大讚！高達千萬觀看

聯合新聞網／ 綜合報導
挪威一名奧運游泳選手熱愛選手村的巧克力馬芬。圖／擷取自TikTok @henrikchristians1
挪威一名奧運游泳選手熱愛選手村的巧克力馬芬。圖／擷取自TikTok @henrikchristians1

巴黎奧運的選手村從住宿到餐點都被眾多選手詬病，但挪威一名奧運游泳選手例外，他狂吃選手村的巧克力馬芬，甚至愛到在TikTok上拍一大堆短片讚頌他對巧克力馬芬的愛。

奧運選手村因應各國需求提供多元化的伙食，然而還是遭到各國選手嫌棄，英國隊甚至自聘廚師。但是根據《今日美國》《紐約時報》等報導，挪威一名奧運游泳選手克里斯蒂安森（henrik christiansen）並不討厭選手村的餐點，他甚至瘋狂愛上其中一項甜點：巧克力馬芬。

克里斯蒂安森形容，選手村的巧克力馬芬「極度濕潤」，中心是熔岩狀，還有巧克力片，口感非常豐富，並給予該馬芬「11/10」的高評分。他甚至在TikTok上發布大量短片，表達他對巧克力馬芬的愛。克里斯蒂安森為馬芬拍攝的各種短片高達千萬觀看，可以說他是巴黎奧運非官方的馬芬代言人。

克里斯蒂安森從未想過他的馬芬影片會引起這麼高的關注，「身為職業運動員，當然希望做的每件事都很出色，所以這讓我很有成就感」，不過他也強調自己非常小心，不讓製作TikTok影片消耗掉太多心力。

而大眾對於運動員攝取高熱量甜點的行為也抱持懷疑，畢竟運動員對身材管理非常嚴格，每天攝取的熱量都是精算過的。對此克里斯蒂安森說明，訓練量大的話，他一天需要攝取將近7千卡的熱量，只吃沙拉是絕對不夠的。當然他還是有均衡飲食，當他攝取完該取得的營養後，還有餘裕的話就可以吃甜點。

克里斯蒂安森在男子800公尺自由式比賽中獲得第25名，將於8月9日參加男子10公里馬拉松游泳。

@henrikchristians1

When bae is looking like a snack #fyp #olympics #paris2024 #olympictiktok #olympicvillage #muffins @Olympics @paris2024

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