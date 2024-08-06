快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／安洗瑩奪金後曝傷勢被誤診 砲轟南韓羽協欲退出國家隊

聯合新聞網／ 綜合報導
安洗瑩。 法新社
安洗瑩。 法新社

南韓球后安洗瑩巴黎奧運羽球女單金牌戰，以直落二打敗中國何冰嬌，締造金牌大滿貫。不過她賽後砲轟南韓羽球協會，並暗示想退出國家隊。

據韓媒報導，安洗瑩透露去年膝蓋傷勢遭誤診，比想像中嚴重，「我對國家隊感到失望，他們不認為這是大事。我覺得與國家隊合作有困難，必須和他們討論並看情況，我非常失望，希望有一天能詳細說明這些細節。」

安洗瑩提到自己在2023年杭州亞運就受傷，繼續忍痛訓練備戰奧運，「亞運結束後我因傷無法比賽，與教練爭論和哭表達挫折，仍帶傷比賽，結果去年年底檢查時，傷勢更嚴重，因為離奧運剩沒多少時間，我忍痛訓練，在教練幫助下堅持到現在。」

安洗瑩表態離開國家隊後，仍想繼續為職業生涯打拼，「我想繼續為羽毛球發展和個人紀錄努力，但我不確定羽協會怎麼做，只要能繼續打羽球，我能忍受任何狀況。」

安洗瑩強調，「離開國家隊不代表不能參加奧運，如果因為只打單打就剝奪資格，這是不對的。我們協會好像在封鎖一切，雖我們羽毛球有很大潛力，但現在是不是該反思只有一枚金牌的現狀？」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊6日賽程 陳念琴4強戰亞運金牌 桌球男團與日本爭4強門票
▪ 羽球／「相信兒子」 李洋父直接買高價4強門票
▪ 羽球／拿金牌後終於可刮鬍子了！ 李洋IG分享燦笑帥照
▪ 拳擊／國際拳總開記者會想批林郁婷 惹毛國際媒體
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 安洗瑩 巴黎奧運羽球

相關新聞

奧運田徑／9破世界紀錄！「瑞典飛人」蟬聯男子撐竿跳金牌

「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）將巴黎奧運化身一個人的武林，飛越6公尺時他就確定蟬聯男子撐竿跳...

奧運羽球／安洗瑩奪金後曝傷勢被誤診 砲轟南韓羽協欲退出國家隊

南韓球后安洗瑩在巴黎奧運羽球女單金牌戰，以直落二打敗中國何冰嬌，締造金牌大滿貫。不過她賽後砲轟南韓羽球協會，並暗示想退出國家隊。 據韓媒報導，安洗瑩透露去年膝蓋傷勢遭誤診，比想像中嚴重，「我對國

花都隨筆／自由車公路賽 交通打結 巴黎抓狂

「Crazy Paris！」巴黎奧運在上個周末舉行自由車公路賽，今年賽事安排從巴黎特羅卡德羅行經艾菲爾鐵塔、塞納河、榮軍...

奧運體操／安德拉德女子地板技壓拜爾絲奪金 獎牌數巴西史上第一

巴西女子體操選手安德拉德（Rebeca Andrade）今天在巴黎奧運地板項目奪金，成為巴西奧運史上獲得最多獎牌的運動員

奧運拳擊／國際拳總再稱克莉芙男性 阿爾及利亞奧會：毫無根據

國際拳擊總會（IBA）今天稍早召開記者會又聲稱參加巴黎奧運的阿爾及利亞女拳擊手克莉芙是「一名男性」，阿爾及利亞奧林匹克委...

奧運羽球／丹麥龍王太強！安賽龍一局未失寫連霸紀錄

東京奧運已經嘗過登頂滋味，丹麥「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）巴黎奧運複製奪勝結果，且在金牌戰展現完全宰制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。