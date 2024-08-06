奧運羽球／安洗瑩奪金後曝傷勢被誤診 砲轟南韓羽協欲退出國家隊

南韓球后安洗瑩在巴黎奧運羽球女單金牌戰，以直落二打敗中國何冰嬌，締造金牌大滿貫。不過她賽後砲轟南韓羽球協會，並暗示想退出國家隊。

據韓媒報導，安洗瑩透露去年膝蓋傷勢遭誤診，比想像中嚴重，「我對國家隊感到失望，他們不認為這是大事。我覺得與國家隊合作有困難，必須和他們討論並看情況，我非常失望，希望有一天能詳細說明這些細節。」

安洗瑩提到自己在2023年杭州亞運就受傷，繼續忍痛訓練備戰奧運，「亞運結束後我因傷無法比賽，與教練爭論和哭表達挫折，仍帶傷比賽，結果去年年底檢查時，傷勢更嚴重，因為離奧運剩沒多少時間，我忍痛訓練，在教練幫助下堅持到現在。」

安洗瑩表態離開國家隊後，仍想繼續為職業生涯打拼，「我想繼續為羽毛球發展和個人紀錄努力，但我不確定羽協會怎麼做，只要能繼續打羽球，我能忍受任何狀況。」

安洗瑩強調，「離開國家隊不代表不能參加奧運，如果因為只打單打就剝奪資格，這是不對的。我們協會好像在封鎖一切，雖我們羽毛球有很大潛力，但現在是不是該反思只有一枚金牌的現狀？」