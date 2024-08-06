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奧運體操／安德拉德女子地板技壓拜爾絲奪金 獎牌數巴西史上第一

中央社／ 聖保羅5日專電
奧運女子體操的地板項目頒獎台上，美國的拜爾絲(左)和崔爾斯(右)向巴西的金牌選手安德拉德(中)俯首鞠躬，稱「她才是女王」。 路透
奧運女子體操的地板項目頒獎台上，美國的拜爾絲(左)和崔爾斯(右)向巴西的金牌選手安德拉德(中)俯首鞠躬，稱「她才是女王」。 路透

巴西女子體操選手安德拉德（Rebeca Andrade）今天在巴黎奧運地板項目奪金，成為巴西奧運史上獲得最多獎牌的運動員。

25歲的安德拉德今天像坐雲霄飛車，先是在平衡木項目表現失常，被排除在頒獎台之外，但隨即抬頭挺胸，露出燦爛的笑容，伴隨混和美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）和巴西當代最出名女歌手阿妮塔（Anitta）的歌曲節奏激情演出，最終拿下總分14.166分奪冠。

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）是本次賽事奪金的熱門人物，以 14.133 分區居第2，另一名美國選手切爾斯（Jordan Chiles）以13.766分排名第3。

安德拉德在巴黎奧運共獲得4面獎牌，包括團體銅牌、個人全能銀牌、跳馬銀牌和今天的地板金牌。

加上3年前在東京奧運獲得體操女子跳馬金牌和個人全能銀牌，安德拉德在兩屆奧運共獲得6面獎牌，超越5次登上頒獎台的男子帆船運動員謝特（RobertScheidt）和格雷爾（Torben Grael），成為巴西奧運史上獲得最多獎牌的運動員。

巴西隊在社群媒體發文：「在巴西歷史上，沒有人比她（安德拉德）站在奧運頒獎台的次數更多！真是振奮人心，她是國家的驕傲，巴西的競技體操女王。」

幾天前在獲得個人全能銀牌後，安德拉德曾表示，可能會停止練習和參加地板項目比賽，因為落地的衝擊力太大，對她的膝蓋造成巨大傷害，不得不接受3次前十字韌帶（ACL）手術。

如果2024年巴黎奧運真的是安德拉德最後1次參加地板項目比賽，那麼她的優雅、輕盈和高難度的演出，將永遠留在所有人腦海中。不過，就像安德拉德自己說的「沒有人知道未來會如何」，或許在獲得金牌後，安德拉德會重新思考她的決定。

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