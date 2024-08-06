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花都隨筆／自由車公路賽 交通打結 巴黎抓狂

聯合報／ 特派記者藍宗標
在巴黎駕駛UBER多年的司機多次無奈直呼「Crazy Paris」。記者季相儒／攝影
在巴黎駕駛UBER多年的司機多次無奈直呼「Crazy Paris」。記者季相儒／攝影

「Crazy Paris！」巴黎奧運在上個周末舉行自由車公路賽，今年賽事安排從巴黎特羅卡德羅行經艾菲爾鐵塔、塞納河、榮軍院、羅浮宮、香榭大道等巴黎知名景點，對於參賽選手來說無疑是一條壯觀且充滿文化底蘊的路線，不過在巴黎市區的封路交管，也造成交通大打結，讓當地民眾直呼巴黎瘋了。

巴黎相隔一○○年再度舉辦奧運，吸引來自全球的旅客集聚在花都欣賞世界各地運動員在最高殿堂拚搏的英姿，但外來遊客的興致勃勃，卻與當地民眾的怨聲四起，形成強烈反比。

尤其在當地時間八月三、四日登場的自由車公路賽男、女賽事，今年奧運籌備會為了讓參賽車手與全球觀眾能夠飽覽巴黎風情，賽事從特羅卡德羅出發後沿著塞納河畔轉往巴黎各知名景點，並挑戰著名的蒙馬特山丘，男、女選手最終也都將再回到特羅卡德羅。

而根據籌備會統計，這次奧運自由車公路賽進行交管或封道的公路就高達十三條，其中不乏巴黎市民每日必經的要道，加上奧運期間特有的奧運專屬通道，讓巴黎民眾開車上路變得限制重重，市民怨聲連連。

本報採訪團在四日搭乘UBER於場館間移動時，就遇上女子組公路賽，導致原先僅需廿分鐘的車程，因為受到多數交流道管制的狀況，最終花了整整三倍時間才抵達目的地，讓已經在巴黎駕駛UBER多年的司機多次無奈直呼「Crazy Paris」，並強調這是巴黎近年從未遇過的交通黑暗期。

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