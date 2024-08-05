奧運體操／拜爾斯平衡木失誤沒牌、地板屈居銀牌 未如願一屆摘5金
美國體操天后拜爾斯（Simone Biles）今天在巴黎奧運地板項目摘下銀牌，加上平衡木項目致命失誤未摘牌，未能如願在本屆奧運奪下5面金牌。
拜爾斯最終拿下總分14.133分，以些微差距敗給巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）的14.166分，地板項目屈居銀牌。
今天稍早時，拜爾斯在平衡木項目時，竟從平衡木上滑落，原本是奪冠熱門人選的她最終只排名第5，未能摘下任何獎牌。
拜爾斯原本力圖在巴黎奧運奪下5面金牌，先前她已分別在女子團體、個人全能及跳馬項目摘下3金。
拜爾斯如果今天奪下兩面金牌，生涯奧運金牌數將累計至9面，將加入美國「女飛魚」雷德基（KatieLedecky）及前蘇聯體操選手拉特尼娜（LarisaLatynina）之列，並列為拿下最多奧運金牌的女子運動員。
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