快訊

奧運體操／中日選手接連失誤！唐嘉鴻掉槓仍摘銅 中華隊再添獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／相隔28年 安洗瑩為韓國摘下女單金牌

中央社／ 首爾5日專電
安洗瑩。 路透
安洗瑩。 路透

來自韓國的世界球后安洗瑩今天在巴黎奧運，以21比13、21比16直落二擊敗中國選手何冰嬌，為韓國拿下時隔28年的羽球女單金牌；但她在賽後大吐對韓國羽協不滿，暗示可能退出國家隊。

朝鮮日報報導，安洗瑩在今天的決賽結束後接受媒體訪問時說，這次拿下金牌「真的很開心，好像終於能呼吸了」。

隨即，她話鋒一轉，指出自己在去年杭州亞運負傷後狀態一直不好，「我的膝蓋被誤診」，傷勢比預想的嚴重，但大韓羽球協會（韓國羽協）卻未重視，讓她感到相當失望，「讓我不禁覺得，可能很難繼續與代表隊一起走下去」。

面對媒體追問是否有意退出國家代表隊，安洗瑩說，「應該找機會好好談談的，但我實在是太失望了」，「希望以後有機會能跟各位好好說明」；但她也表示，「只要可以打羽球，什麼狀況我應該都能撐過去」，留下了曖昧不清的回覆。

韓國史上第一位以中學生身分透過選拔賽，在2017年入選韓國國家代表隊的安洗瑩，這次是第2次出戰奧運，在上屆東京奧運時，她在8強賽中遭遇當屆金牌得主、中國好手陳雨菲，含恨止步。

捲土重來的安洗瑩如今已從2021年的世界排名第8，爬升至世界第一，蟬聯世界球后寶座53週，在巴黎挾著驚人氣勢一路殺進決賽，成為繼1996年的韓國球后方銖賢後，史上第2位在奧運女單奪金的韓國選手，為韓國拿下1992年羽球成為奧運正式比賽項目以來第7面金牌。

安洗瑩在去年杭州亞運決賽中弄傷了膝蓋，復出後的3場賽事都未能進入決賽，與亞運前在國際賽事單打項目中拿下10個冠軍、3個亞軍的華麗戰績形成鮮明對比。今年以來，雖然在馬來西亞公開賽取得傷後第一個冠軍，但之後傷勢反覆，呈現「戰一休一」的尷尬狀況。

這也讓安洗瑩內心無比焦急，根據韓聯社報導，她在巴黎奧運的第一場預賽勝出後坦言，因為太過緊張「我大概有7成的實力沒能發揮出來，非常羞愧」；第二場比賽後也表示，「輸了就結束了」的念頭太過強烈，讓她呼吸不過來，看得出壓力相當大。

不過，韓國媒體仍看好安洗瑩未來發展。與台灣羽球天后戴資穎、陳雨菲及日本名將山口茜被合稱為「女單F4」的安洗瑩年僅22歲，在4人中年紀最小，最具有維持技術與身體巔峰狀態的可能性，且目前尚未出現更年輕的強力敵手，預期能在未來幾年繼續稱霸羽壇。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體操／中日選手接連失誤 唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌
▪ 奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽
▪ 羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑
▪ 桌球／莊智淵、高承睿師徒聯手獲勝 「怎麼舒服怎麼打」
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運羽球

延伸閱讀

奧運羽球／麟洋配再摘金！「幕後推手」讚場上表現更成熟 親曝撮合2人搭檔原因

奧運羽球／男雙前3名賽後大合照 李洋「我最後一次」引網友不捨

奧運羽球／麟洋配奧運奪金關鍵 教練：把傷養好才練

奧運射擊／有憾不放棄 林怡君要將人生故事寫得更精彩

相關新聞

奧運攀岩觀賽指南：運動攀岩有哪幾種？怎麼比？

繼東京奧運之後，運動攀岩（Sport Climbing）再次列入2024巴黎奧運比賽項目，並將會成為下屆2028洛杉磯奧運的正式項目。今屆攀岩比賽將會於8月5日至10日，在距離巴黎10公里的勒布爾熱（Le Bourget），新落成的運動攀登會場舉行。到時將會有68位頂尖好手在這幾面嬌艷蒂芬妮藍的岩牆上，代表各自的國家競逐這個由公元前七世紀流傳下來的桂冠。

奧運羽球／相隔28年 安洗瑩為韓國摘下女單金牌

來自韓國的世界球后安洗瑩今天在巴黎奧運，以21比13、21比16直落二擊敗中國選手何冰嬌，為韓國拿下時隔28年的羽球女單...

巴黎奧運／陳夢翡翠鍊被酸炫富 父為女定製：寓意巴黎圓滿

巴黎奧運會乒乓球女單賽陳夢成功衛冕，成為繼鄧亞萍和張怡寧之後，史上第三位蟬聯奧運女單冠軍選手；比賽中陳夢佩戴一條價值數萬...

奧運鐵人三項／混合接力 德國摘金比利時女將生病退賽

德國隊今天在巴黎奧運鐵人三項混合接力賽摘金，但賽前卻傳出比利時女將上週在塞納河（Seine River）游泳後生病的消息...

奧運羽球／直落二退何冰嬌 安洗瑩巴黎摘金

東京奧運8強止步的南韓羽球名將安洗瑩，3年來從「天才少女」成「世界球后」，巴黎奧運更是羽壇「F4」唯一晉級4強的女將。今...

奧運田徑／美短跑金牌萊爾斯比龜派氣功慶祝 日媒：全世界最快動漫迷

美國短跑明星萊爾斯以9秒79勇奪巴黎奧運男子100公尺賽事金牌後，比出日本知名漫畫「七龍珠」情節中「龜派氣功」手勢慶祝勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。