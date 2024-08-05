奧運羽球／相隔28年 安洗瑩為韓國摘下女單金牌

來自韓國的世界球后安洗瑩今天在巴黎奧運，以21比13、21比16直落二擊敗中國選手何冰嬌，為韓國拿下時隔28年的羽球女單金牌；但她在賽後大吐對韓國羽協不滿，暗示可能退出國家隊。

朝鮮日報報導，安洗瑩在今天的決賽結束後接受媒體訪問時說，這次拿下金牌「真的很開心，好像終於能呼吸了」。

隨即，她話鋒一轉，指出自己在去年杭州亞運負傷後狀態一直不好，「我的膝蓋被誤診」，傷勢比預想的嚴重，但大韓羽球協會（韓國羽協）卻未重視，讓她感到相當失望，「讓我不禁覺得，可能很難繼續與代表隊一起走下去」。

面對媒體追問是否有意退出國家代表隊，安洗瑩說，「應該找機會好好談談的，但我實在是太失望了」，「希望以後有機會能跟各位好好說明」；但她也表示，「只要可以打羽球，什麼狀況我應該都能撐過去」，留下了曖昧不清的回覆。

韓國史上第一位以中學生身分透過選拔賽，在2017年入選韓國國家代表隊的安洗瑩，這次是第2次出戰奧運，在上屆東京奧運時，她在8強賽中遭遇當屆金牌得主、中國好手陳雨菲，含恨止步。

捲土重來的安洗瑩如今已從2021年的世界排名第8，爬升至世界第一，蟬聯世界球后寶座53週，在巴黎挾著驚人氣勢一路殺進決賽，成為繼1996年的韓國球后方銖賢後，史上第2位在奧運女單奪金的韓國選手，為韓國拿下1992年羽球成為奧運正式比賽項目以來第7面金牌。

安洗瑩在去年杭州亞運決賽中弄傷了膝蓋，復出後的3場賽事都未能進入決賽，與亞運前在國際賽事單打項目中拿下10個冠軍、3個亞軍的華麗戰績形成鮮明對比。今年以來，雖然在馬來西亞公開賽取得傷後第一個冠軍，但之後傷勢反覆，呈現「戰一休一」的尷尬狀況。

這也讓安洗瑩內心無比焦急，根據韓聯社報導，她在巴黎奧運的第一場預賽勝出後坦言，因為太過緊張「我大概有7成的實力沒能發揮出來，非常羞愧」；第二場比賽後也表示，「輸了就結束了」的念頭太過強烈，讓她呼吸不過來，看得出壓力相當大。

不過，韓國媒體仍看好安洗瑩未來發展。與台灣羽球天后戴資穎、陳雨菲及日本名將山口茜被合稱為「女單F4」的安洗瑩年僅22歲，在4人中年紀最小，最具有維持技術與身體巔峰狀態的可能性，且目前尚未出現更年輕的強力敵手，預期能在未來幾年繼續稱霸羽壇。