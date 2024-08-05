奧運鐵人三項／混合接力 德國摘金比利時女將生病退賽

德國隊今天在巴黎奧運鐵人三項混合接力賽摘金，但賽前卻傳出比利時女將上週在塞納河（Seine River）游泳後生病的消息，比利時隊因而決定退出，為比賽增添陰影。

法新社報導，德國隊靠著最後一棒林德門（Laura Lindemann）在衝刺中勝出摘金，險勝英國隊波特（Beth Potter）和美國隊倪柏（Taylor Knibb），英、美分獲銀牌和銅牌。三人幾乎同時抵達終點，大會借助終點攝影分出高下。

混合接力賽是每隊4人迷你鐵人三項比賽，陣中2名男選手和2名女選手須分別完成300公尺游泳、7公里自由車和1.8公里路跑。

今天的混合接力賽游泳項目以及7月31日的男子及女子個人鐵人三項都在塞納河舉行。

儘管花費14億歐元（約新台幣501億元）升級巴黎的下水道和汙水處理系統，塞納河仍深受汙染問題困擾。

自巴黎奧運開幕以來，塞納河的水質測試屢次未達標、細菌含量超過規定標準，因此還沒有選手能在塞納河進行練習。

由於比利時鐵人三項選手米歇爾（Claire Michel）在參加女子個人鐵人三項後生病，比利時隊退出了今天的鐵人三項混合接力賽。