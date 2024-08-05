奧運田徑／德國女將「太早慶祝」被超越 0.01秒之差慘遭淘汰

樂極生悲！德國女子田徑選手古爾特（Olivia Guerth）4日參加巴黎奧運女子3000公尺障礙賽預賽時，因為在終點提前慶祝被對手反超，最終以0.01秒之差無緣晉級，釀下悲劇。該行為也被德國媒體批評是「愚蠢的錯誤」。

古爾特預賽所在的組別僅前5名能進入決賽，而在最後直線衝刺中，古爾特原本處於領先位置，她也興奮地舉起雙手慶祝，不料在終點前她被哈薩克選手潔路托（Norah Jeruto）和英國選手伯德（Elizabeth BIRD）反超，最終拿到第6名，以0.01秒錯失晉級機會。

德國媒體《圖片報》賽後指出，儘管古爾特以9分16秒47的成績刷新個人最佳紀錄，但她對自己能夠晉級決賽充滿信心，因此在壓線前一刻張開雙手，而這個動作也導致她停止衝線，讓歡喜瞬間變成失望，是一個致命的錯誤。

不過古爾特表示自己接受這個結果，她在接受德國公共電視台ARD訪問時說道：「決賽是我的夢想，但無法實現也無妨。我只是專注在跑好這場比賽，並沒有注意到周遭發生的事。雖然沒能晉級，但我也刷新最佳紀錄，希望下次『0.01秒』能站在我這裡。」