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奧運鐵人三項／比利時奧委會：女選手在塞納河泳後生病

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導
比利時鐵人三項選手米歇爾(右)。 美聯社
比利時鐵人三項選手米歇爾(右)。 美聯社

比利時國家奧林匹克委員會今天表示，比利時鐵人三項選手米歇爾（Claire Michel）參加巴黎奧運女子個人鐵人三項賽，包括在塞納河（Seine）游泳，賽後「生病了」。

法新社報導，比利時奧委會聲明表示：「比利時奧委會和比利時鐵人三項組織都希望未來奧運鐵人三項賽事能汲取這次教訓。」

米歇爾在比賽中獲得第38名，奪魁的是法國選手波格朗（Cassandre Beaugrand）。

由於米歇爾生病，比利時隊不會參加預定明天舉行的混合鐵人三項賽。

塞納河水質問題已影響到比賽的準備工作。

上週暴雨過後，塞納河水質太差，不適合讓運動員下水，主辦單位被迫取消河中訓練，並將男子比賽延後24小時。最後，女子和男子比賽都在上月31日舉行。

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