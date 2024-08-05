巴黎奧運／選手村太爛！義大利游泳男神睡公園辛酸畫面流出

義大利游泳男將塞康（Thomas Ceccon）在100公尺仰式奪下金牌，不過他被沙烏地阿拉伯賽艇選手阿利雷扎（Husein Alireza）發現在奧運村公園睡覺，引發網友熱議。

據《紐約郵報》報導，塞康上周在200公尺仰泳比賽失利，未能闖進決賽。他賽後公開抱怨奧運村選手宿舍，「沒有空調，很熱，食物也很糟糕。許多運動員因此離開，這不是藉口或理由，而是每個人都知道的現實。」

「我很失望沒有進入決賽，但我真的太累了，晚上和下午都很難入睡，我真的在熱與噪音環境下掙扎」塞康說。

塞康因在頒獎台露出人魚線，被封為新「體壇男神」。不過阿利雷扎於個人IG分享塞康在公園睡覺的畫面，他只鋪一條白毛巾，脫下鞋後就進入夢鄉，個人隨身物品放在一旁，與賽場上模樣呈強烈對比。對於塞康到公園睡覺一事，義大利代表團不願回應。