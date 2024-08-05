奧運田徑／跑完5000公尺妝容完美 日長跑女神山本有真融化網友

巴黎奧運日本隊田徑選手山本有真今年24歲，雖在2日出賽後沒能晉級，但「偶像級」的外貌讓她在賽場上格外亮眼。

山本有真今年在伊朗德黑蘭舉行的亞洲室內錦標賽3000公尺項目中拿下金牌。如願拿到奧運參賽資格。

根據日本媒體報導，山本有真在這次賽事中，即使跑完5000公尺的長跑，不論是瀏海或是妝容仍然完美。山本跑步前會檢查儀容，包含瀏海、妝容和美甲都不放過。2日在巴黎奧運初登場介紹時，她將雙手食指放在臉頰，活潑俏皮的形象引發網友熱議。

還有網友在社群平台X貼上山本有真比賽後的照片，發文讚嘆「如果要結婚的話，也要找這樣有禮貌、開朗、個性好能互相對視的美女」，也吸引網友紛紛轉發「山本選手好可愛」、「完了真的是超級美女」、「我也覺得有真好可愛！」。

而同屬日本隊的田中希實、樺澤和佳奈等8位選手皆無緣晉級決賽。