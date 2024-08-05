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奧運游泳／男子400米混合接力 中國摘金破美不敗紀錄

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
男子400米混合接力，中國摘金破美不敗紀錄。 路透
男子400米混合接力，中國摘金破美不敗紀錄。 路透

中國今天在巴黎奧運游泳項目男子400公尺混合式接力摘金，終結美國在這個項目的不敗紀錄，圍繞於禁藥話題的本屆奧運泳池項目也全部結束。

男子400公尺混合式接力，中國派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊、潘展樂出賽。紐約時報指出，游中國最後一棒100公尺自由式的潘展樂，在20歲生日的這天游出45.92秒，一舉幫中國從第3衝到第1。

潘展樂最後一棒游出的成績，比他在7月31日男子100公尺自由式打破世界紀錄摘金的46秒40更快。中國在這次巴黎奧運泳池畔共拿下12面獎牌（2金、3銀、7銅），雖比上屆東京奧運少1金，但總獎牌數卻翻倍。

自從男子400公尺混合式接力於1960年登場以來，除1980年杯葛莫斯科奧運未參戰，美國在這個奧運項目15戰全勝，這回是首度讓出王座；法國拿到銅牌，英國第4。

本屆奧運因俄羅斯被摒除於門外，西方檢視禁藥的矛頭轉向中國。紐約時報今年4月20日披露，在上屆東京奧運賽前7個月，中國有23名游泳選手被驗出trimetazidine陽性。trimetazidine是一種治療心絞痛藥物，可藉由增加心臟血流量提高運動表現。

中國反興奮劑中心當時將23名選手驗出陽性歸因於吃到污染的食物，世界反禁藥組織（WADA）也接受中方調查結果讓23名選手豁免。

紐時7月30日又引述匿名人士，另指2名曾於2022年10月驗出陽性的選手有一人參加巴黎奧運，中方依然以食品污染替選手脫罪；中方指責紐時拿禁藥議題當工具干擾中國選手。世界反禁藥組織也證實，2人雖確實驗出微量美雄酮，但仍不脫食品污染範疇。

英國「衛報」指出，話題也引發美國反禁藥組織（USADA）與世界反禁藥組織間齟齬。美方指控世界反禁藥組織放任中國在有利的情況下比賽，世界反禁藥組織則回擊，美方藉暗指WADA行事不當進行抹黑。

世界反禁藥組織在聲明中說：「美國媒體近日暗指WADA和反禁藥界普遍存在不當行為，讓中國選手遭政治化的問題進一步加劇。一如我們最近幾個月所見，WADA被不公地捲入本毋須參與的超級強權間地緣政治對抗。」

世界反禁藥組織坦承，他們確實擔心有違反規定的選手以誤食受污染肉品為藉口來開脫，從案件數來看，許多國家顯然都存在這類食物源污染，「特別是除中國外，光是過去幾個月美國就發生好幾起類似情況」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也認為，禁藥話題變成美國單挑中國、世界反禁藥組織及國際奧會（IOC）。

主管國際游泳事務的世界水上運動總會（WorldAquatics）指出，中國這次參加巴黎奧運的31名游泳選手，從今年初以來接受各個反禁藥機構平均21次藥檢，美國選手僅6次。

法新社報導，這次奧運斬獲1銀5銅的中國女子游泳好手張雨霏盼持疑者不妨去看相關數據。

她說：「我們每人在2個月內都被藥檢20到30次，平均一週近4次，沒人被驗出陽性。」

世界水上運動總會在巴黎奧運開賽前公布資料，顯示參賽中國游泳選手今年以來都至少藥檢過10次以上，當中有11人在紐時4月20日披露的23人內。

連同其他單位所做的藥檢，中國游泳選手平均接受21次，遠比任何國家都多。

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