巴黎奧運／房間沒冷氣熱到睡不著 義大利4屆國手痛批「最糟奧運」
巴黎奧運開賽至今爭議不斷。光是選手村，就接連爆出沒有冷氣、沒有窗簾、伙食供應不佳等諸多問題。儘管這次宣稱是「史上最環保的奧運」，但卻遭致許多批評，被點名遠遠不如其他屆。
根據日本媒體「CoCoKARA」報導，義大利男子游泳選手帕特里尼耶里（Gregorio Paltrinieri），在接受母國媒體採訪時，表示自己已經參加了四屆奧運，但他相當肯定，這次巴黎奧運的組織體質，可說是最糟糕的一次。
帕特里尼耶里尤其不滿選手村沒有設置空調，加上天氣炎熱，讓他晚上輾轉難眠，直到深夜兩點才能入睡。他認為挑戰奧運的頂尖選手們，不應該受到這樣的待遇，他們這些運動員，理應是奧運賽會中的主角，但賽會裡卻有一堆荒唐事，感覺非常糟糕。
29歲的帕特里尼耶里在本次賽會中，拿下800公尺自由式銅牌、1500米自由式銀牌。他過去參加過2012倫敦奧運、2016里約奧運和2020東京奧運，並在里約奧運1500公尺自由式項目中拿下金牌，奧運生涯一共獲得1金2銀2銅。
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