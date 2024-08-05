奧運體操／菲律賓好手于羅連奪2金 將獲1128萬獎金
菲律賓體操選手于羅（Carlos Yulo）昨晚在巴黎奧運拿下男子體操跳馬項目金牌，他在24小時內為菲律賓連奪2金，創菲國奧運史首例。根據菲國法規，他將獲得約新台幣1128萬元獎金；一家房地產公司將贈送他一戶價值約新台幣1353萬元的房子。
于羅3日晚間先是在男子體操地板項目贏得菲國史上首面奧運金牌，接著4日晚間在跳馬項目奪金。于羅第一跳獲得15.433分、第2跳得到14.800分，以平均15.116分，擊敗亞美尼亞選手達夫提安（Artur Davtyan）和英國的赫普沃斯（Harry Hepworth）。
于羅昨天先是在男子體操地板項目贏得菲國史上首面奧運金牌。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在臉書發文致賀，他寫道：「沒有文字可以展現出我們感到何等驕傲！你為菲律賓贏得金牌，不只一面，而是兩面。」
根據菲國體育榮譽相關法規，運動員贏得奧運金牌將獲得1000萬披索（約新台幣564萬元）的獎金，意味著于羅將得到2000萬披索獎金。另外，一家房地產公司也承諾贈送一戶價值2400萬披索的房子給他。
在于羅的兩金加持之下，菲律賓在本屆奧運會上的獎牌排名上升至第21；菲律賓有兩名女子拳擊手已篤定至少取得銅牌，菲國獎牌名次可望繼續向前。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言