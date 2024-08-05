奧運游泳／中國男子400公尺混接奪金 英國蛙王：對藥檢制度沒信心

中國贏得巴黎奧運游泳項目男子四百公尺混合式接力後，英國「蛙王」比提（Adam Peaty）表示對制度沒有信心，呼籲應進行更嚴格的藥檢。英國以第4名作收，未能拿牌。

路透社報導，當比提被問及他的說法是否帶有憤怒和沮喪時，他在拉德芳斯體育館（La Defense Arena）向記者表示不僅如此。

比提說：「我認為我們必須對這個制度有信心，但我們並沒有。我認為必須更加嚴格。」

今年4月有消息指出，23名中國游泳選手在2021年東京奧運之前被檢測出對違禁藥物呈陽性反應，但他們仍獲准參賽。自此之後，中國游泳隊的選手一直接受嚴格的藥檢。

中國的一項調查結果認為隊員下榻飯店的廚房受污染，這一解釋獲得世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）接受，獨立調查的結果也支持WADA對此案的處理方式。

「紐約時報」（The New York Times）上週報導，中國2名游泳選手2022年檢測出對違禁類固醇呈陽性反應，但也將檢驗結果歸咎於受污染的食物，讓臨時禁賽處分得以撤銷。

中國反興奮劑中心（CHINADA）隨後指控「紐約時報」將禁藥問題政治化，並表示該媒體企圖影響參加奧運的中國運動員心理。

英國「蛙王」比提。 法新社

比提表示，他不想要一竿子打翻一條船，但報導的這2個案例令人非常失望。

「如果你作弊，那就是詐欺。這與登上頒獎台無關，因為無論誰參加比賽，我在腦中都會期待比賽必須是公平的。」

美國隊在今天的接力賽輸給中國拿下銀牌，生涯奧運金牌數來到第9面的美國隊選手德萊塞爾（Caeleb Dressel）對此事的看法相對謹慎。

德萊塞爾被問及是否覺得這是一場光明正大的比賽時，他說：「我們必須信任世界反禁藥組織，他們（中國隊）更加優秀，就這麼簡單。」