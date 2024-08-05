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奧運鐵人三項／游完塞納河染大腸桿菌 比利時女將退賽全隊無奈棄權

聯合新聞網／ 綜合報導
比利時女子鐵人三項選手在游完塞納河後，傳出感染大腸桿菌的消息。 路透
比利時女子鐵人三項選手在游完塞納河後，傳出感染大腸桿菌的消息。 路透

為了迎接巴黎奧運，法國政府雖然斥資改善塞納河（Seine River）水質，作為部分水上項目的比賽場地，然而由於降雨的關係，導致河水水質依然不理想，造成鐵人三項混合接力取消試游。現今還傳出有選手疑似因為在河中游泳後染病，只能臨時退賽。

根據日本媒體「產經新聞」報導，就在鐵人三項混合接力賽前一天，比利時女子鐵人三項選手克萊爾．米歇爾（Claire Michel，35歲），疑似因為大腸桿菌感染，使得身體不適宣布退賽，造成比利時隊只能無奈棄權。

米歇爾過去也曾參加過2016年的里約奧運，今年則是在31日的女子鐵人三項項目中出賽，在51名跑完全程的選手中排行第38。如今染病退賽，被懷疑是否與塞納河衛生條件不佳有關。比利時奧會和鐵人三項協會共同發表聲明，希望未來的鐵人三項賽事能藉由本屆奧運獲得教訓。

比利時其他女子鐵人三項選手也曾經反映過塞納河水質不佳的問題；另外，瑞士男子鐵人三像選手布里福（Adrien Briffod），也發生腸胃道感染退賽的狀況，因此改由韋斯特曼（Simon Westermann）接替上陣。

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