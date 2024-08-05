奧運網球／達成金滿貫仍想前進 約克維奇不排除尋求衛冕

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天勇奪奧運男單金牌後，形容這「可能」是他生涯「最大的體育成就」，還說自己41歲時，可能會到2028年洛杉磯奧運尋求衛冕。

法新社報導，第5度參加奧運的約克維奇以7比6（7/3）、7比6（7/2）力壓西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），勇奪生涯首面奧運金牌。

37歲的約克維奇賽後表示：「這可能是我至今最大的體育成就，也是我有過最特別的感覺。」

「現在37歲了，面對一位21歲、連續贏得法國公開賽和溫布頓錦標賽、可能是當今世上最好的球員，我可以說，這可能是我至今最大的體育成就。」

今天的勝利，讓約克維奇加入阿格西（Andre Agassi）、納達爾（Rafael Nadal）、葛拉芙（Steffi Graf）以及小威廉絲（Serena Williams）行列，成為「金滿貫」（四大賽單打冠軍+奧運單打金牌）俱樂部成員。

今天擊敗艾卡拉茲之前，約克維奇奧運最佳表現是2008年北京奧運的男單銅牌，另有3次在4強賽落敗。

現在他想繼續比賽，且不排除4年後在洛杉磯爭取衛冕的可能性。

「我想在洛杉磯打球，我喜歡為我的國家效力，參加奧運和台維斯盃（Davis Cup）。」