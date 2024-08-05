奧運拳擊／籲停止霸凌！阿爾及利亞女拳手談性別風波：金牌是最佳回應

參加巴黎奧運的阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）說，她近期因性別誤解而遭仇恨審視「有傷人性尊嚴」，呼籲停止霸凌運動員的行為。

克莉芙今晚在與美聯社合作的運動媒體SNTV訪問中談及她在本屆奧運遇到的風波。

她以阿拉伯語說：「我要向世人傳達：堅守奧林匹克原則和奧林匹克憲章，不要霸凌所有運動員，因為這會造成影響，很嚴重的影響…這會毀了一些人，扼殺一些人的思想、精神和心智。這會分化人們。因此我要求他們不要霸凌別人。」

克莉芙與台灣女子拳擊手林郁婷在賽場的勝利，成為巴黎奧運最受矚目的議題之一。兩人已篤定贏得獎牌，但與此同時，網路上充斥對她們性別種種缺乏事實根據的說法，把她們捲入一場關於運動賽事中的性別認同和規範的爭論。

25歲的克莉芙坦承，在遠離家鄉到巴黎參加這場她運動員生涯最重要賽事之際，還要承受這次風波，讓她備感壓力和痛苦。

她說：「我每週有兩天會聯繫家人。希望他們沒有太受影響。他們很擔心我。如果一切順利，這場危機將止於一面金牌，這將是最好的回應。」

爭議始於國際拳擊總會（IBA）聲稱克莉芙與林郁婷未通過去年世界錦標賽女子賽事的資格測試。測試內容未經具體說明，且國際拳擊總會已被永久禁止參與奧運。

被問到是否接受過禁藥以外的其他測試時，克莉芙不願回答，僅說她不想談。

克莉芙感謝國際奧會（IOC）及主席巴赫（ThomasBach）在國際拳總因她參加巴黎奧運而掀起軒然大波時堅決支持她，「我知道奧會給了我公道，我很高興有此補救行動，因為它反映了事實」。

阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙呼籲停止霸凌運動員的行為。 美聯社

本屆奧運賽事期間克莉芙獲得很多支持，她進入賽場時有許多人歡呼，群眾揮舞阿爾及利亞國旗、高喊她的名字。她將於6日在羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）體育館的女子66公斤級4強戰出賽，對手是來自泰國的蘇萬納彭（Janjaem Suwannapheng），獲勝就能打進9日的金牌戰。

克莉芙再次表明，不會讓閒言閒語或指控妨礙她爭奪阿爾及利亞第一面奧運女子拳擊項目金牌。她說：「我不在乎任何人的意見。我來這裡是為了奪牌，我來比賽是為了奪牌。我一定會參賽以求進步、變得更強，如果一切順利，我會像其他每位運動員一樣進步。」

克莉芙雖然知道全世界都在討論她的事，但覺得有點事不關己，「老實說，我不看社群媒體…我們的心理衛生團隊不讓我們看社群媒體，尤其是在奧運期間，不管是我還是其他運動員。我是來比賽和取得佳績的」。

克莉芙8月1日在奧運女子拳擊66公斤級預賽時，僅46秒就打得義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）棄權，卡里尼在場上跪地落淚的畫面引發關於克莉芙和台灣選手林郁婷的性別風波與討論，義大利總理梅洛尼、美國前總統川普都透過社媒貼文蹚渾水。卡里尼事後接受自家義媒採訪時公開向克莉芙道歉。

克莉芙昨天戰勝匈牙利選手哈默里（Luca AnnaHamori）後，走到擂台中央向粉絲揮手並跪下來，笑著笑著便落淚。

她受訪時說：「我控制不住情緒…因為在媒體瘋狂報導和贏得勝利後，我一邊覺得開心，一邊也很受影響，因為老實說，經歷這些一點也不容易。這種事有傷人性尊嚴。」