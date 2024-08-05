快訊

6招學起來年省15萬！這一項藏「大地雷」 77%青壯年超愛用

奧運攀岩觀賽指南：運動攀岩有哪幾種？怎麼比？

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運柔道／相差60公斤！法國王者把韓選手「當沙包摔」 網批荒謬至極

聯合新聞網／ 綜合報導
柔道混合團體項目法韓之役，雙方派出差距高達60公斤的選手對戰。 歐新社
柔道混合團體項目法韓之役，雙方派出差距高達60公斤的選手對戰。 歐新社

巴黎奧運柔道混合團體項目最終由地主隊法國拿下金牌，日本隊獲得銀牌。法國在八強戰時對上韓國，以4比1獲勝晉級，其中一場比賽雙方選手體重差距高達80公斤，使得雙方對戰時的照片，也成為了討論的焦點。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，法韓之戰裡「男子90公斤以上」的這一場比賽，法國派出身高205公分，體重140公斤的「絕對王者」世界冠軍里內（Teddy Riner）出戰。而韓國派出的代表，則是175公分、80公斤的李俊奐。

在雙方體格差距明顯的情況下，光是一站出來，就能讓人感受到法國選手強烈的壓迫。最後里內不只拿下勝利，過程中還曾經出現里內光用單手，就拉起了李俊奐的一幕。

這畫面透過媒體傳播，在社群平台引起一陣討論。許多人表示「這是什麼鬼」、「柔道沒有分量級喔」、「笑死耶」、「韓國人很勇喔」、「他還活著嗎」、「一個男人像沙袋一樣被拋來拋去」、「荒唐至極」、「這比賽根本不公平」、「這次奧運真的看到太多莫名其妙的事」。不過也有人認為「這是韓國隊的策略，畢竟派誰都打不贏里內」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊5日賽程／體操唐嘉鴻拚第二金 田徑楊俊瀚同組萊爾斯競速
▪ 羽球／承認是「大賽的孩子」 李洋稱全勝封王好扯
▪ 羽球／東奧後曾陷低潮...麟洋配再摘金坦言「沒想過奪牌」
▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配喜贏金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點 柔道

延伸閱讀

巴黎奧運／選手村狀況多！女選手怨房間「沒窗簾」 10人共用2浴室

奧運拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」

奧運不敢看LIVE！他曝1因素「花錢訂閱卻不看」 網爆共鳴：堅持只看重播

奧運柔道／楊勇緯沉澱3天發聲了：能全力戰鬥是最幸福的事

相關新聞

巴黎奧運／房間沒冷氣熱到睡不著 義大利4屆國手痛批「最糟奧運」

巴黎奧運開賽至今爭議不斷。光是選手村，就接連爆出沒有冷氣、沒有窗簾、伙食供應不佳等諸多問題。儘管這次宣稱是「史上最環保的奧運」，但卻遭致許多批評，被點名遠遠不如其他屆。

奧運鐵人三項／游完塞納河染大腸桿菌 比利時女將退賽全隊無奈棄權

為了迎接巴黎奧運，法國政府雖然斥資改善塞納河（Seine River）水質，作為部分水上項目的比賽場地，然而由於降雨的關係，導致河水水質依然不理想，造成鐵人三項混合接力取消試游。現今還傳出有選手疑似因為在河中游泳後染病，只能臨時退賽。

奧運柔道／相差60公斤！法國王者把韓選手「當沙包摔」 網批荒謬至極

巴黎奧運柔道混合團體項目最終由地主隊法國拿下金牌，日本隊獲得銀牌。法國在八強戰時對上韓國，以4比1獲勝晉級，其中一場比賽雙方選手體重差距高達80公斤，使得雙方對戰時的照片，也成為了討論的焦點。

花都隨筆／亞洲主場 兩岸加油大戰

「麟洋配」李洋、王齊麟連續兩屆奧運羽球賽男雙爭奪金牌，壓軸戲碼又是兩岸對決，羽球主場館拉夏貝爾體育館湧進爆滿球迷；不少台...

性別分類失靈？奧運賽制怎樣比才算公平

儘管「生理性別」的判斷涉及複雜的排列組合，但競技賽事需要的是相對明確、好監管的規則，因此近代運動競技賽事和奧運會，雖以顧及隱私和人權為由不再使用性別檢測（1999年取消），卻改以睪固酮（Testosterone）濃度檢測取代，當時醫界認為睪固酮是影響肌耐力與肌肉量的關鍵因素，就此成為參賽標準的依據。

巴黎奧運／選手村太爛！義大利游泳男神睡公園辛酸畫面流出

義大利游泳男將塞康（Thomas Ceccon）在100公尺仰式奪下金牌，不過他被沙烏地阿拉伯賽艇選手阿利雷扎（Husein Alireza）發現在奧運村公園睡覺，引發網友熱議。 據《紐約郵報》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。