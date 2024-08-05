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奧運柔道／相差60公斤！法國王者把韓選手「當沙包摔」 網批荒謬至極
巴黎奧運柔道混合團體項目最終由地主隊法國拿下金牌，日本隊獲得銀牌。法國在八強戰時對上韓國，以4比1獲勝晉級，其中一場比賽雙方選手體重差距高達80公斤，使得雙方對戰時的照片，也成為了討論的焦點。
根據日本媒體「THE ANSWER」報導，法韓之戰裡「男子90公斤以上」的這一場比賽，法國派出身高205公分，體重140公斤的「絕對王者」世界冠軍里內（Teddy Riner）出戰。而韓國派出的代表，則是175公分、80公斤的李俊奐。
在雙方體格差距明顯的情況下，光是一站出來，就能讓人感受到法國選手強烈的壓迫。最後里內不只拿下勝利，過程中還曾經出現里內光用單手，就拉起了李俊奐的一幕。
這畫面透過媒體傳播，在社群平台引起一陣討論。許多人表示「這是什麼鬼」、「柔道沒有分量級喔」、「笑死耶」、「韓國人很勇喔」、「他還活著嗎」、「一個男人像沙袋一樣被拋來拋去」、「荒唐至極」、「這比賽根本不公平」、「這次奧運真的看到太多莫名其妙的事」。不過也有人認為「這是韓國隊的策略，畢竟派誰都打不贏里內」。
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