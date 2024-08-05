奧運擊劍／美國女劍客2連霸仍有煩惱 下屆可能以醫生身分參賽

美國女子擊劍選手基弗（Lee Kiefer）東京奧運為美國贏下史上首面鈍劍個人金牌，她在巴黎奧運成功衛冕，2日又率領美國隊贏下首面奧運鈍劍團體金牌。現年30歲的基弗有一項煩惱，因一直拿金牌，導致醫學院念不完，改拿手術刀的日子遙遙無期。

據《華爾街日報》報導，基弗是美國擊劍隊史上首位有3面金牌的選手，她也是肯塔基大學醫學院擁有最多面奧運金牌的人，事實上2021年東京奧運奪金前，她計畫開始戴上聽診器前往臨床實習。

基弗曾參加2012倫敦奧運和2016里約奧運，曾考慮要放棄擊劍選手生涯，專心讀醫學院，後來她決定同時進行。2021年完成醫學院前2年基礎課程，依美國醫學院制度，將開始臨床學習，但為了參加東京奧運2021年休學。

東京奧運基弗奪下金牌後，決定繼續比賽，醫學院也同意延長休學年限，沒想到巴黎奧運她又摘金。她不是第一位在行醫前當過奧運擊劍國手的人，許多美國擊劍選手後來也成為醫生，包含她的家人。基弗父親是神經外科醫生，母親是精神科醫生，姊姊是婦產科醫生，弟弟是精神科住院醫生。

基弗曾開玩笑地說，「如果有人需要醫生，我們全家可滿足各種要求。」基弗父親在杜克大學時也是擊劍選手，姊姊在哈佛大學也是，弟弟則是聖母大學擊劍選手，基弗在聖母大學時拿過NCAA4屆鈍劍個人冠軍。

基弗常說出生後就只知道擊劍和醫學，周邊的人也是這樣。她已經結婚，丈夫是參加過5屆奧運的美籍台裔鈍劍選手孟凱睿（Gerek Meinhardt），他也正在讀醫學院。

因為不可能兼顧備戰奧運和臨床實習，基弗2021年決定休學。7月28日她在巴黎奧運鈍劍個人決賽，打敗同胞選手史克拉格斯（Lauren Scruggs），4天後又和隊友們贏得團體金牌。當時被問到接下來計畫時，基弗不知道如何回答，下屆奧運將在美國洛杉磯舉辦，她有可能以醫生身分，挑戰奧運3連霸。