奧運田徑／男100公尺 美國萊爾斯9秒79摘金

世界田徑錦標賽金牌得主的美國短跑明星萊爾斯今天在巴黎奧運男子100公尺項目跑出9秒79，勇奪金牌。

法新社報導，萊爾斯（Noah Lyles）成為自從蓋特林（Justin Gatlin）於2004雅典奧運以來，首位在奧運100公尺項目中摘金的美國選手。

牙買加的湯普森（Kishane Thompson）同樣跑出9秒79成績。經過終點攝影系統輔助，大會判定他以1/5000秒之差拿到銀牌。

銅牌由萊爾斯的隊友克利（Fred Kerley）以9秒81成績拿下，南非選手西姆拜恩（Akani Simbine）以1/100秒之差而與獎牌失之交臂。

爭取衛冕的義大利選手賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）跑出9秒85，拿到第5；波札那選手特博格（Letsile Tebogo）以9秒86獲第6；美國的貝德納雷克（Kenny Bednarek）、牙買加的塞維爾（Oblique Seville）分別跑出9秒88、9秒91，獲得第7、8名。

第7跑道上的萊爾斯槍響起跑時並不突出，不過他很快地就比其他選手加速邁開步伐。

萊爾斯跟湯普森衝過終點線時，現場觀眾議論紛紛。後來動用終點攝影系統，大會才判定由萊爾斯奪下金牌。

跑出生涯最佳成績的萊爾斯說：「這面獎牌就是我所想要的。這是場艱難比賽，都是厲害對手…每一個都為這場比賽做足準備。我想要證明自己是人中龍鳳。」