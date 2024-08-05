奧運女籃／奈及利亞小組賽連勝 晉8強首支非洲勁旅

奈及利亞女籃隊今天在小組賽力克加拿大，確定晉級巴黎奧運8強淘汰賽，成為不管男籃或女籃，首支打進奧運前8強的非洲勁旅。

法新社報導，奈及利亞今天在里爾（Lille）附近的皮埃爾．莫魯瓦體育場（Pierre Mauroy Stadium）以79比70擊敗加拿大而晉級。

這場比賽贏球使得奈及利亞至少可以B組前2之姿晉級8強淘汰賽。小組賽連3敗的加拿大則率先出局。

奈及利亞女將今天第3節打出23比5攻勢，奠定勝基。美國出生的卡魯（Ezinne Kalu）這場比賽拿下21分，居全隊之冠；隊友巴洛根（Elizabeth Balogun）繳出14分佳績。

預定7日開打的8強賽籤表將於今天稍晚出爐。奧運籃球淘汰賽將移師巴黎進行。