奧運女籃／奈及利亞小組賽連勝 晉8強首支非洲勁旅
奈及利亞女籃隊今天在小組賽力克加拿大，確定晉級巴黎奧運8強淘汰賽，成為不管男籃或女籃，首支打進奧運前8強的非洲勁旅。
法新社報導，奈及利亞今天在里爾（Lille）附近的皮埃爾．莫魯瓦體育場（Pierre Mauroy Stadium）以79比70擊敗加拿大而晉級。
這場比賽贏球使得奈及利亞至少可以B組前2之姿晉級8強淘汰賽。小組賽連3敗的加拿大則率先出局。
奈及利亞女將今天第3節打出23比5攻勢，奠定勝基。美國出生的卡魯（Ezinne Kalu）這場比賽拿下21分，居全隊之冠；隊友巴洛根（Elizabeth Balogun）繳出14分佳績。
預定7日開打的8強賽籤表將於今天稍晚出爐。奧運籃球淘汰賽將移師巴黎進行。
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