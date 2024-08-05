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奧運游泳／美國芬克完成連霸 刷新男1500自由式世界紀錄

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
美國泳將芬克。 法新社
美國泳將芬克。 法新社

前來衛冕的美國泳將芬克今天在巴黎奧運打破男子1500公尺自由式世界紀錄；義大利好手帕特里尼耶里、愛爾蘭泳將威芬分別摘銀、奪銅。

法新社報導，芬克（Bobby Finke）今天一路領先，繳出14分30秒67成績，打破中國泳將孫楊在2012倫敦奧運創下的14分31秒02的世界紀錄。

2020東京奧運在1500公尺和800公尺自由式勇奪雙金的芬克今天從入水那一刻即展現衛冕雄心，前100公尺就明顯領先其他選手。

芬克本來一直一馬當先，不過大約游完前850公尺後，2016里約奧運這個項目金牌得主帕特里尼耶里（Gregorio Paltrinieri）開始縮小差距。

帕特里尼耶里其實也游出世界紀錄的節奏，不過芬克最後400公尺毫無保留地展開衝刺，最後以3秒88之差率先觸壁。

已經在800公尺自由式摘金的威芬（Daniel Wiffen）賽前曾經表示，今天得游出世界紀錄才可能勝出。

比賽結果果然讓威芬言中，但是他自己卻力有未逮，最後以8秒96之差落後芬克而收下銅牌。

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