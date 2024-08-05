奧運拳擊／女拳手恩甘巴8強賽勝出 難民隊首面獎牌寫歷史

以難民代表隊成員的身分出賽的喀麥隆女拳手恩甘巴今天在巴黎奧運拳擊女子75公斤級8強賽輕取對手，為難民隊確保贏得史上首面獎牌。

法新社報導，在喀麥隆出生的恩甘巴（Cindy Ngamba）於11歲時向英國尋求庇護。她今天以5比0擊敗法國選手米歇爾（Davina Michel），晉級4強戰，確定至少銅牌入袋。

這位25歲拳手是一名女同性戀者，而同性戀在喀麥隆屬非法。

2016里約奧運前所未見地出現一支由難民組成的奧運代表隊。代表舉世被迫流離失所者參賽是成立難民代表隊的初衷。

巴黎奧運難民代表隊由來自十餘國的37名運動員組成。

英國方面原本也希望恩甘巴代表他們征戰巴黎，但她最終卻未成功申請到英國護照。

移民英國後，恩甘巴成長過程艱辛。因為英語不流利、體重和體味，她讀書時曾遭到霸凌，也曾被關進拘留所，並且得跟官僚主義周旋。

不過恩甘巴現在說，那些事都已成為過眼雲煙，能夠前往巴黎對她而言「意義重大」。

她說：「我確信，不只是對運動員而已，這對舉世因為生活上經歷著諸多問題和障礙，失去自信、覺得彷彿身處世界末日之中的人而言，都意義重大。」