花都隨筆／亞洲主場 兩岸加油大戰

「麟洋配」李洋、王齊麟連續兩屆奧運羽球賽男雙爭奪金牌，壓軸戲碼又是兩岸對決，羽球主場館拉夏貝爾體育館湧進爆滿球迷；不少台灣民眾賽前透過社群媒體號召更多自己人進場，甚至有女學生從義大利直接飛來巴黎觀戰，球場氣氛嗨到最高點。

本屆奧運幾乎所有場館都是現有場地整修或搭蓋臨時場地，可容納六千七百人的拉夏貝爾體育館是「唯二」新建場館之一，號稱巴黎全新重要文化樞紐，擁有複合式功能，昨天場內氣氛成為本屆賽事罕見的「亞洲主場」。

羽球男雙金牌戰開打前四個鐘頭，場外已出現大批台灣及中國大陸球迷，「麟洋加油」看板到處可見，但有人進場時加油板被安檢人員沒收，場面一度僵持。

兩岸球迷賣力為選手加油，場內、場外倒是沒出現火爆對峙場面，本報記者採訪台灣球迷時，有買不到票的大陸球迷聽到中文還主動上前詢問：「有沒有黃牛票可買？」

在米蘭新藝術大學念書的台灣女學生劉芝語，去年四月就已買好這場比賽門票，搭了一個多小時飛機到巴黎力挺王齊麟、李洋，她開心說：「等了一年多就是為了麟洋配，專程為了這場金牌戰而來。」

還有名在巴黎高等政治學院當交換學生的台大黃同學，花了二百六十歐元（約合台幣九千二百元）從奧運官網購票，笑說最近幾天都吃吐司，一定要看麟洋爭金。