快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花都隨筆／亞洲主場 兩岸加油大戰

聯合報／ 特派記者藍宗標
麟洋配對中國大陸比賽場邊加油球迷。記者季相儒／攝影
麟洋配對中國大陸比賽場邊加油球迷。記者季相儒／攝影

「麟洋配」李洋、王齊麟連續兩屆奧運羽球賽男雙爭奪金牌，壓軸戲碼又是兩岸對決，羽球主場館拉夏貝爾體育館湧進爆滿球迷；不少台灣民眾賽前透過社群媒體號召更多自己人進場，甚至有女學生從義大利直接飛來巴黎觀戰，球場氣氛嗨到最高點。

本屆奧運幾乎所有場館都是現有場地整修或搭蓋臨時場地，可容納六千七百人的拉夏貝爾體育館是「唯二」新建場館之一，號稱巴黎全新重要文化樞紐，擁有複合式功能，昨天場內氣氛成為本屆賽事罕見的「亞洲主場」。

羽球男雙金牌戰開打前四個鐘頭，場外已出現大批台灣及中國大陸球迷，「麟洋加油」看板到處可見，但有人進場時加油板被安檢人員沒收，場面一度僵持。

兩岸球迷賣力為選手加油，場內、場外倒是沒出現火爆對峙場面，本報記者採訪台灣球迷時，有買不到票的大陸球迷聽到中文還主動上前詢問：「有沒有黃牛票可買？」

在米蘭新藝術大學念書的台灣女學生劉芝語，去年四月就已買好這場比賽門票，搭了一個多小時飛機到巴黎力挺王齊麟、李洋，她開心說：「等了一年多就是為了麟洋配，專程為了這場金牌戰而來。」

還有名在巴黎高等政治學院當交換學生的台大黃同學，花了二百六十歐元（約合台幣九千二百元）從奧運官網購票，笑說最近幾天都吃吐司，一定要看麟洋爭金。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄
▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 奧運拳擊／晉級4強落淚受訪 林郁婷：距離目標還差2勝
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運羽球／退大陸跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

Live／金牌戰麟洋配第三局對大陸21:19苦戰勝 奪台灣本屆首金

奧運羽球／男雙金牌戰賽前急轉彎 央視節目表預告直播

愛打羽球！103歲人瑞親授長壽秘訣 曾搭檔李洋打贏王齊麟

相關新聞

花都隨筆／亞洲主場 兩岸加油大戰

「麟洋配」李洋、王齊麟連續兩屆奧運羽球賽男雙爭奪金牌，壓軸戲碼又是兩岸對決，羽球主場館拉夏貝爾體育館湧進爆滿球迷；不少台...

奧運拳擊／女拳手性別風波 IOC：國際拳總檢驗不合理

針對台灣女子拳擊選手林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙在巴黎奧運面臨的性別風波，國際奧會今天表示，國際拳總在去年世界錦標賽期間...

奧運網球／搶7大戰拍下阿爾卡拉斯 約克維奇落淚迎接金滿貫

生涯獨缺的奧運金牌，37歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天終於如願，他在巴黎奧運男單金牌戰的「...

奧運桌球／8強擊敗林昀儒 17歲勒布朗奪銅寫單打最年輕奪牌紀錄

法國17歲桌壇新星勒布朗（Felix Lebrun），巴黎奧運男單8強賽歷經7局大戰拍下我國名將林昀儒，儘管4強賽不敵中...

奧運游泳／秒變「沙漏腰」！陸泳將唐錢婷激瘦泳衣成嬌點 外國觀眾嗨喊想買

中國游泳隊在巴黎奧運上不但繳出佳績，就連泳衣造型也吸引了外國觀眾的目光。中國小將唐錢婷日前在女子100米蛙泳決賽中奪銀，...

奧運游泳／無視大陸教練伸手？陸網炸鍋轟他傲慢 「4金」法國泳將道歉

法國「飛魚」馬向（Léon Marchand）3日在巴黎奧運男子200米混合泳決賽中獲金牌，中國選手汪順奪銅。頒獎後，汪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。