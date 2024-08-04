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奧運田徑／世界冠軍傑克森奧運女子200公尺退賽 牙買加隊再受挫

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
兩度獲得世界田徑錦標賽女子200公尺冠軍的牙買加田徑女將傑克森。 路透
兩度獲得世界田徑錦標賽女子200公尺冠軍的牙買加田徑女將傑克森。 路透

兩度獲得世界田徑錦標賽女子200公尺冠軍的牙買加田徑女將傑克森（Shericka Jackson）今天退出巴黎奧運女子200公尺預賽，為牙買加隊帶來另一記打擊。

法新社報導，這是繼佛瑞塞-普萊斯（Shelly-AnnFraser-Pryce）因傷退出女子100公尺短跑項目後，牙買加隊陣中再次有田徑好手退賽。傑克森先前已退出女子100公尺短跑，這項奧運經典項目最終由聖露西亞選手艾佛瑞德（Julien Alfred）在昨天的比賽中摘金。

傑克森缺席預賽一事，直到官方出賽表遲遲在她的名字旁註記「未出賽」（DNS）才見分曉。

女子200公尺準決賽預計於格林威治標準時間5日18時45分舉行，決賽將在6日19時40分登場。

現年30歲的傑克森曾說，不參加女子100公尺是個「好決定」。她說：「你必須為自己的身體、思想和靈魂做出最好的選擇。我能接受這個決定。」

傑克森的另一名隊友湯普森-赫拉（ElaineThompson-Herah）因傷缺席巴黎奧運，湯普森-赫拉曾在東京奧運女子100公尺和女子200公尺項目拿下金牌。

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