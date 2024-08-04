奧運柔道／日本混團決賽電子輪盤遇籤王 痛喊：金牌被偷

巴黎奧運柔道混合團體賽決賽中，日本隊原本領先，但在最終延長戰以電子輪盤決定對手時，抽中法國名將希內，日本再度飲恨吞下銀牌。許多網友紛喊抽籤方式不透明，國際柔道總會（IJF）的IG也充斥痛罵裁判不公的留言。

柔道混合團體賽將男女參賽者各分為3級，總共進行6場不同級別的賽事，由先取得4勝的隊伍獲勝。

3日的決賽中，打頭陣的村尾三四郎在進入延長賽後，以一本獲勝，隨後日本選手2勝1敗，以3勝1敗聽牌。

接著是66公斤級的奧運金牌阿部一二三出戰73公斤級銀牌加巴（Joan-Benjamin Gaba），進入延長賽後，雙方激戰超過8分鐘，由加巴取得一本獲勝。加巴在賽中收到了2次指導（Shido），但第3次一直沒有給出。

最後第6個出場的日本選手高市未來也敗北，雙方打成3比3。由於6名選手都完成比賽仍無法分出勝負，進入延長賽，由電子輪盤隨機選擇對手。

最終延長賽選出的是由日本男子90公斤以上量級選手齊藤立，對戰法國的絕對王者、100公斤以上量級名將希內（Teddy Riner）。齊藤在客場氣氛中，勇敢迎戰比他更高量級的強敵，最終以一本告負。

由於這次採用的抽籤方式是電子輪盤，而且法國的選手正巧是曾拿下4枚奧運金牌、2枚銅牌的國民英雄希內。

對此，網路上充斥質疑聲浪。國際柔道總會賽後在Instagram發布文章，恭賀法國隊獲得金牌，也引來世界各地網友的批評。

有網友說，「日本隊才是真正的勝利者」、「日本的金牌被偷了」、「真是偶然的電子輪盤」、「應該要給第3次指導，這是對阿部的搶劫」、「真正的結果應該是日本4、法國1，真是丟臉」、「他們選中了90公斤量級，然後再假裝是偶然」等。

事實上，決賽前已有不少人懷疑電子輪盤抽籤方式，質疑「這豈不是可以隨便作弊嗎？」。當電子輪盤的螢幕中出現量級是「90+」的字樣時，網友紛紛喊，「接下來絕對會抽中希內」、「希內包中」等，果然預言成真。

對於這種抽籤方式，相關人員表示，當雙方比賽為3比3平局時，裁判團成員會打開「抽籤軟體」，量級會隨機顯示，然後由裁判團的一名成員按下「停止」按鈕，抽中的量級數字會顯示在會場的螢幕上。

這種抽籤方式大約2年前引入，被認為比人工抽籤更為公平。不過這次抽籤時，抽籤的動作沒有公開，只靠最後在螢幕上確認。

有網友諷刺說，「巴黎主辦奧運、希內是法國的柔道超級明星，這大概也是他最後一屆奧運，結果就抽中他來打決勝戰，還真是巧合啊」、「這果然是一場完全屬於法國、由法國舉辦、為法國舉辦的奧運」。