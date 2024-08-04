快訊

公開聲請迴避狀「24小時內遭駁回」 翁曉玲：大法官立場不言而喻

多家銀行拒貸引發寒蟬效應 專家：將衝擊中古屋市場

奧運柔道／日本混團決賽電子輪盤遇籤王 痛喊：金牌被偷

中央社／ 東京4日專電
日本柔道(右)在混團輸給法國。 法新社
日本柔道(右)在混團輸給法國。 法新社

巴黎奧運柔道混合團體賽決賽中，日本隊原本領先，但在最終延長戰以電子輪盤決定對手時，抽中法國名將希內，日本再度飲恨吞下銀牌。許多網友紛喊抽籤方式不透明，國際柔道總會（IJF）的IG也充斥痛罵裁判不公的留言。

柔道混合團體賽將男女參賽者各分為3級，總共進行6場不同級別的賽事，由先取得4勝的隊伍獲勝。

3日的決賽中，打頭陣的村尾三四郎在進入延長賽後，以一本獲勝，隨後日本選手2勝1敗，以3勝1敗聽牌。

接著是66公斤級的奧運金牌阿部一二三出戰73公斤級銀牌加巴（Joan-Benjamin Gaba），進入延長賽後，雙方激戰超過8分鐘，由加巴取得一本獲勝。加巴在賽中收到了2次指導（Shido），但第3次一直沒有給出。

最後第6個出場的日本選手高市未來也敗北，雙方打成3比3。由於6名選手都完成比賽仍無法分出勝負，進入延長賽，由電子輪盤隨機選擇對手。

最終延長賽選出的是由日本男子90公斤以上量級選手齊藤立，對戰法國的絕對王者、100公斤以上量級名將希內（Teddy Riner）。齊藤在客場氣氛中，勇敢迎戰比他更高量級的強敵，最終以一本告負。

由於這次採用的抽籤方式是電子輪盤，而且法國的選手正巧是曾拿下4枚奧運金牌、2枚銅牌的國民英雄希內。

對此，網路上充斥質疑聲浪。國際柔道總會賽後在Instagram發布文章，恭賀法國隊獲得金牌，也引來世界各地網友的批評。

有網友說，「日本隊才是真正的勝利者」、「日本的金牌被偷了」、「真是偶然的電子輪盤」、「應該要給第3次指導，這是對阿部的搶劫」、「真正的結果應該是日本4、法國1，真是丟臉」、「他們選中了90公斤量級，然後再假裝是偶然」等。

事實上，決賽前已有不少人懷疑電子輪盤抽籤方式，質疑「這豈不是可以隨便作弊嗎？」。當電子輪盤的螢幕中出現量級是「90+」的字樣時，網友紛紛喊，「接下來絕對會抽中希內」、「希內包中」等，果然預言成真。

對於這種抽籤方式，相關人員表示，當雙方比賽為3比3平局時，裁判團成員會打開「抽籤軟體」，量級會隨機顯示，然後由裁判團的一名成員按下「停止」按鈕，抽中的量級數字會顯示在會場的螢幕上。

這種抽籤方式大約2年前引入，被認為比人工抽籤更為公平。不過這次抽籤時，抽籤的動作沒有公開，只靠最後在螢幕上確認。

有網友諷刺說，「巴黎主辦奧運、希內是法國的柔道超級明星，這大概也是他最後一屆奧運，結果就抽中他來打決勝戰，還真是巧合啊」、「這果然是一場完全屬於法國、由法國舉辦、為法國舉辦的奧運」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌
▪ 「麟洋配」金牌戰遇世界第一組合 過去5度交手成績曝
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

巴黎奧運／法國小將撐竿跳失敗只因「下體太大」 網笑：已經贏了

奧運游泳／女飛魚雷德基800公尺自由式奪金 生涯9金平紀錄

連日高溫不只釀中暑！日本電車行駛突左右搖晃 竟是高溫致「鐵軌變形」

國際奧會期待再來日本辦奧運 日網友嚇瘋：別來了

相關新聞

奧運柔道／日本混團決賽電子輪盤遇籤王 痛喊：金牌被偷

巴黎奧運柔道混合團體賽決賽中，日本隊原本領先，但在最終延長戰以電子輪盤決定對手時，抽中法國名將希內，日本再度飲恨吞下銀牌...

奧運羽球／馬琳膝傷退賽 教頭還原當下：她說「斷了」

兩邊膝蓋都動過十字韌帶手術的西班牙名將馬琳（Carolina Marin），巴黎奧運一路殺進4強賽，今天面對中國大陸唯一...

巴黎奧運／法國小將撐竿跳失敗只因「下體太大」 網笑：已經贏了

4年一度的奧運是體壇最大盛會，選手的優異表現乃至於一些令人莞爾的畫面，隨著社群媒體的發達很容易就成為熱搜的話題。 好比表情冷酷的韓國銀牌射擊手金藝智，以及人稱「殺手大叔」的土耳其銀牌射擊國手迪凱

奧運游泳／女飛魚雷德基800公尺自由式奪金 生涯9金平紀錄

美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今天在巴黎奧運游泳女子800公尺自由式決賽奪金，達成該奧運項目4連霸，...

奧運鐵人三項／大雨影響塞納河水質 混合接力試游取消

由於近期大雨影響塞納河（Seine River）水質，巴黎奧運主辦單位已取消預定今天舉行的鐵人三項混合接力賽賽前游泳練習

奧運田徑／小弟弟誤事！地主撐竿跳天才竟因下體打落橫桿遭淘汰

巴黎奧運田徑賽事進入尾聲，不過3日進行的撐竿跳資格賽卻出現「大」插曲。法國21歲「撐竿跳天才」阿米拉蒂（Anthony Ammirati）在挑戰5.70公尺時，因為「下體太大」將橫桿打落，最終以5.6

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。