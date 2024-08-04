巴黎奧運／法國小將撐竿跳失敗只因「下體太大」 網笑：已經贏了

4年一度的奧運是體壇最大盛會，選手的優異表現乃至於一些令人莞爾的畫面，隨著社群媒體的發達很容易就成為熱搜的話題。

好比表情冷酷的韓國銀牌射擊手金藝智，以及人稱「殺手大叔」的土耳其銀牌射擊國手迪凱區（Yusuf Dikec），沒有太多裝備，只是戴著眼鏡單手插口袋，一派輕鬆卻又眼神銳利的精準槍法，讓迪凱區瞬間在網路世界爆紅，席捲全球

與之相反地，例如德國男子衝浪選手艾爾特（Tim Elter），因在比賽中不慎被巨浪「沖掉褲子」，結果在鏡頭之前白花花臀部一覽無遺，這段影片馬上在社群瘋傳，就連艾爾特本人都忍不住在IG上發文自嘲；不過可惜的是，艾爾特在第2輪比賽就被淘汰。

今天在田徑場上也發生一段有趣的插曲，引發網友熱議。

地主法國一位年僅21歲的撐竿跳選手阿米拉提（Anthony Ammirati），在比賽中挑戰5.7公尺的高度準備翻越時，「下體」竟然不慎把橫竿打落，導致失敗。這一幕當下讓主播和球評一時語塞，略顯尷尬。

而這段影片也是被瘋狂轉傳，阿米拉提立刻成了網路熱門人物，IG粉絲數更是暴漲將近6倍。雖然阿米拉提失敗後躺在安全墊上神情十分沮喪，但不少人都笑著說，這次的起跳肯定沒有失敗，也「勉勵」他應該會讓不少男性同胞感到非常羨慕。

「雖然沒跳過去，但這是在炫耀嗎？」、「好大一包啊！別擔心，你已經贏了」、「裁判，有人比賽褲子還藏了法棍」、「他接下來可能是選手村最受歡迎的人」、「好險只比我小一點」、「難道是傳說中的神鵰大俠」

阿米拉提生涯最佳紀錄是5.81公尺，但他在今年奧運賽場僅跳出5.6公尺，在分組只排第12，最後是遭到淘汰命運。阿米拉提賽後並未接受採訪，但法國田徑總會出面指出，阿米拉提對於比賽結果很失望。

事實上日本撐竿跳選手荻田大樹在2016年里約奧運亦有類似經歷，也是被認為是在翻越橫竿時不小心被下體掃掉。但有專家出來解釋，荻田大樹其實是不慎用手推掉橫竿，而非他的下體。