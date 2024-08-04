快訊

低壓帶接近挾水氣！明起午後雷雨區擴大 颱風是否生成待觀察

公開聲請迴避狀「24小時內遭駁回」 翁曉玲：大法官立場不言而喻

多家銀行拒貸引發寒蟬效應 專家：將衝擊中古屋市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎奧運／法國小將撐竿跳失敗只因「下體太大」 網笑：已經贏了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
法國小將阿米拉提一次失敗的撐竿跳卻引來巨大關注。 路透社
法國小將阿米拉提一次失敗的撐竿跳卻引來巨大關注。 路透社

4年一度的奧運是體壇最大盛會，選手的優異表現乃至於一些令人莞爾的畫面，隨著社群媒體的發達很容易就成為熱搜的話題。

好比表情冷酷的韓國銀牌射擊手金藝智，以及人稱「殺手大叔」的土耳其銀牌射擊國手迪凱區（Yusuf Dikec），沒有太多裝備，只是戴著眼鏡單手插口袋，一派輕鬆卻又眼神銳利的精準槍法，讓迪凱區瞬間在網路世界爆紅，席捲全球

與之相反地，例如德國男子衝浪選手艾爾特（Tim Elter），因在比賽中不慎被巨浪「沖掉褲子」，結果在鏡頭之前白花花臀部一覽無遺，這段影片馬上在社群瘋傳，就連艾爾特本人都忍不住在IG上發文自嘲；不過可惜的是，艾爾特在第2輪比賽就被淘汰。

今天在田徑場上也發生一段有趣的插曲，引發網友熱議。

地主法國一位年僅21歲的撐竿跳選手阿米拉提（Anthony Ammirati），在比賽中挑戰5.7公尺的高度準備翻越時，「下體」竟然不慎把橫竿打落，導致失敗。這一幕當下讓主播和球評一時語塞，略顯尷尬。

而這段影片也是被瘋狂轉傳，阿米拉提立刻成了網路熱門人物，IG粉絲數更是暴漲將近6倍。雖然阿米拉提失敗後躺在安全墊上神情十分沮喪，但不少人都笑著說，這次的起跳肯定沒有失敗，也「勉勵」他應該會讓不少男性同胞感到非常羨慕。

「雖然沒跳過去，但這是在炫耀嗎？」、「好大一包啊！別擔心，你已經贏了」、「裁判，有人比賽褲子還藏了法棍」、「他接下來可能是選手村最受歡迎的人」、「好險只比我小一點」、「難道是傳說中的神鵰大俠」

阿米拉提生涯最佳紀錄是5.81公尺，但他在今年奧運賽場僅跳出5.6公尺，在分組只排第12，最後是遭到淘汰命運。阿米拉提賽後並未接受採訪，但法國田徑總會出面指出，阿米拉提對於比賽結果很失望。

事實上日本撐竿跳選手荻田大樹在2016年里約奧運亦有類似經歷，也是被認為是在翻越橫竿時不小心被下體掃掉。但有專家出來解釋，荻田大樹其實是不慎用手推掉橫竿，而非他的下體。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌
▪ 「麟洋配」金牌戰遇世界第一組合 過去5度交手成績曝
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

相關新聞

奧運柔道／日本混團決賽電子輪盤遇籤王 痛喊：金牌被偷

巴黎奧運柔道混合團體賽決賽中，日本隊原本領先，但在最終延長戰以電子輪盤決定對手時，抽中法國名將希內，日本再度飲恨吞下銀牌...

奧運羽球／馬琳膝傷退賽 教頭還原當下：她說「斷了」

兩邊膝蓋都動過十字韌帶手術的西班牙名將馬琳（Carolina Marin），巴黎奧運一路殺進4強賽，今天面對中國大陸唯一...

巴黎奧運／法國小將撐竿跳失敗只因「下體太大」 網笑：已經贏了

4年一度的奧運是體壇最大盛會，選手的優異表現乃至於一些令人莞爾的畫面，隨著社群媒體的發達很容易就成為熱搜的話題。 好比表情冷酷的韓國銀牌射擊手金藝智，以及人稱「殺手大叔」的土耳其銀牌射擊國手迪凱

奧運游泳／女飛魚雷德基800公尺自由式奪金 生涯9金平紀錄

美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今天在巴黎奧運游泳女子800公尺自由式決賽奪金，達成該奧運項目4連霸，...

奧運鐵人三項／大雨影響塞納河水質 混合接力試游取消

由於近期大雨影響塞納河（Seine River）水質，巴黎奧運主辦單位已取消預定今天舉行的鐵人三項混合接力賽賽前游泳練習

奧運田徑／小弟弟誤事！地主撐竿跳天才竟因下體打落橫桿遭淘汰

巴黎奧運田徑賽事進入尾聲，不過3日進行的撐竿跳資格賽卻出現「大」插曲。法國21歲「撐竿跳天才」阿米拉蒂（Anthony Ammirati）在挑戰5.70公尺時，因為「下體太大」將橫桿打落，最終以5.6

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。