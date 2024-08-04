快訊

台股跳水1004點後明續跌？ 專家：本周走勢看三指標

北市衛生局長調任台大醫院 陳彥元曝原因非政治力介入

奧運游泳／女飛魚雷德基800公尺自由式奪金 生涯9金平紀錄

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
美國「女飛魚」雷德基。 新華社
美國「女飛魚」雷德基。 新華社

美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今天在巴黎奧運游泳女子800公尺自由式決賽奪金，達成該奧運項目4連霸，生涯累計摘下9面金牌，追平奧運女性運動員的最多金牌數紀錄。

路透社報導，美國27歲游壇傳奇雷德基於女子800公尺自由式決賽以8分11秒04率先觸壁，比銀牌得主澳洲泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）的8分12秒29快了1.25秒，美國同袍麥登（Paige Madden）以8分13秒00摘銅。

這是雷德基歷來在奧運所摘下的第14面獎牌，也是她奧運生涯第9金，這讓雷德基追平了前蘇聯體操選手拉特尼娜（Larisa Latynina）的紀錄，並列為拿下最多奧運金牌的女子運動員。

另外，她也加入前美國傳奇泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）的行列，成為唯二曾在4屆奧運同一項目都奪得金牌的游泳選手。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌
▪ 「麟洋配」金牌戰遇世界第一組合 過去5度交手成績曝
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運鐵人三項／大雨影響塞納河水質 混合接力試游取消

奧運拳擊／中華奧會挺林郁婷 林鴻道：不希望無的放矢

國際奧會期待再來日本辦奧運 日網友嚇瘋：別來了

奧運擊劍／韓女子軍刀團體賽首奪銀 尹智秀喊話王牌投手老爸

相關新聞

奧運游泳／女飛魚雷德基800公尺自由式奪金 生涯9金平紀錄

美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今天在巴黎奧運游泳女子800公尺自由式決賽奪金，達成該奧運項目4連霸，...

奧運鐵人三項／大雨影響塞納河水質 混合接力試游取消

由於近期大雨影響塞納河（Seine River）水質，巴黎奧運主辦單位已取消預定今天舉行的鐵人三項混合接力賽賽前游泳練習

奧運田徑／小弟弟誤事！地主撐竿跳天才竟因下體打落橫桿遭淘汰

巴黎奧運田徑賽事進入尾聲，不過3日進行的撐竿跳資格賽卻出現「大」插曲。法國21歲「撐竿跳天才」阿米拉蒂（Anthony Ammirati）在挑戰5.70公尺時，因為「下體太大」將橫桿打落，最終以5.6

奧運田徑／法女警跑進800M準決賽 阿奈絲：希望小偷理解這件事

法國27歲好手阿奈絲（Anaïs Bourgoin）在巴黎奧運女子800公尺復活賽中，以1分59秒52拿下分組第一，成功晉級明天準決賽。賽後，擁有警察身分的阿奈斯也向竊賊喊話道：「希望小偷們能理解為什

奧運羽球／4強賽領先卻遇膝傷 馬琳崩潰痛哭退賽無緣金牌戰

兩邊膝蓋都動過十字韌帶手術的西班牙名將馬琳（Carolina Marin），巴黎奧運一路殺進4強賽，今天面對中國唯一希望...

國際奧會期待再來日本辦奧運 日網友嚇瘋：別來了

巴黎奧運傳出沒冷氣、伙食缺肉、女選手房間沒窗簾，甚至還有選手婚戒被偷，各國怨聲載道，不禁想起上屆奧運主辦國日本的好，國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。