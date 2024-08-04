奧運游泳／女飛魚雷德基800公尺自由式奪金 生涯9金平紀錄

美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今天在巴黎奧運游泳女子800公尺自由式決賽奪金，達成該奧運項目4連霸，生涯累計摘下9面金牌，追平奧運女性運動員的最多金牌數紀錄。

路透社報導，美國27歲游壇傳奇雷德基於女子800公尺自由式決賽以8分11秒04率先觸壁，比銀牌得主澳洲泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）的8分12秒29快了1.25秒，美國同袍麥登（Paige Madden）以8分13秒00摘銅。

這是雷德基歷來在奧運所摘下的第14面獎牌，也是她奧運生涯第9金，這讓雷德基追平了前蘇聯體操選手拉特尼娜（Larisa Latynina）的紀錄，並列為拿下最多奧運金牌的女子運動員。

另外，她也加入前美國傳奇泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）的行列，成為唯二曾在4屆奧運同一項目都奪得金牌的游泳選手。