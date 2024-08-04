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奧運鐵人三項／大雨影響塞納河水質 混合接力試游取消

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
鐵人三項混合賽受塞納河水質問題影響。 路透
鐵人三項混合賽受塞納河水質問題影響。 路透

由於近期大雨影響塞納河（Seine River）水質，巴黎奧運主辦單位已取消預定今天舉行的鐵人三項混合接力賽賽前游泳練習。

路透社報導，在7月31日和8月1日的降雨後，檢測結果顯示塞納河水質未達規定標準，因此主辦單位在昨天晚間作出這項決定。

主辦單位透過聲明表示：「我們預計水質情況會在未來幾個小時內改善，但仍不會達到可進行明天游泳場地熟悉練習的水準。」

「有鑑於這些情況，我們今晚已決定取消游泳練習，以免太晚通知運動員。」

鐵人三項混合接力賽預定於明天舉行。

在連續2天取消鐵人三項游泳項目練習後，塞納河水質因大雨汙染導致男子鐵人三項比賽延後一天舉行。

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