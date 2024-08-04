奧運田徑／法女警跑進800M準決賽 阿奈絲：希望小偷理解這件事

法國27歲好手阿奈絲（Anaïs Bourgoin）在巴黎奧運女子800公尺復活賽中，以1分59秒52拿下分組第一，成功晉級明天準決賽。賽後，擁有警察身分的阿奈斯也向竊賊喊話道：「希望小偷們能理解為什麼我總是可以追上他們。」

根據外媒《LeJDD》報導，現年27歲的阿奈絲在小組賽中跑出個人最佳的1分58秒47，但仍列分組第4進入復活賽。不過她於復活賽跑出1分59秒52拿下分組第一，成功晉級準決賽，將爭取決賽門票。

阿奈絲平時隸屬巴黎第18區反犯罪大隊（BAC），今天脫下警服穿上法國隊戰袍，順利拿下準決賽門票。賽後她說道：「當我聽到全場觀眾都在支持我時，我就不可以放棄，最終我成功做到了。」她也提到能在滿場加油聲中奔跑很開心，「最後衝刺階段，感覺每個人都在支持你，沒有人可以超越你，在巴黎跑步真是太棒了。」

此外阿奈絲也打趣地開玩笑表示，「我平時在聖旺（Saint-Ouen）追捕小偷，今天則是在法蘭西體育館跑步，我希望他們看到（比賽）並理解為什麼我可以追上他們。」