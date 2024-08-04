奧運擊劍／韓女子軍刀團體賽首奪銀 尹智秀喊話王牌投手老爸

韓國女子擊劍隊首次在奧運軍刀團體項目殺進決賽，雖不敵烏克蘭抱回銀牌，仍接連兩屆刷新隊史紀錄；唯一兩次都在隊中的尹智秀，也向曾是王牌投手的父親喊話獲得佳績。

上屆東京奧運是尹智秀首次出戰奧運，韓國女子擊劍隊拿下歷來最好成績的銅牌；今年則在同樣項目中接連突破，抱回銀牌，讓尹智秀開心向父親喊話：「爸爸！我已經拿了兩面獎牌啦！」

尹智秀一身運動細胞傳承自傳奇投手父親尹學吉，尹學吉過去在韓國職棒（KBO）樂天巨人隊效力期間，創下KBO聯盟最多完投場數（100場）及最多完投勝（75勝）紀錄，被稱為「孤獨的皇太子」，退役後曾擔任樂天巨人、韓華鷹、LG巨人等韓職隊伍教練。

根據韓媒報導，尹智秀中學加入擊劍隊時，尹學吉曾大力反對她成為運動選手。尹智秀自2012年起出戰亞洲錦標賽、世界盃、亞運等國際賽事，在個人賽及團體賽中接連奪金，首次出戰奧運便與隊友共同打下團體賽銅牌。

外型清秀的尹智秀，父親是知名職棒投手尹學吉。 路透社

值得注意的是，尹學吉作為棒球選手活躍時期也曾代表韓國參與1984年洛杉磯奧運，但韓國隊在銅牌戰中敗給台灣，沒能拿到獎牌。

1993年生的尹智秀這次可能是最後一次出戰奧運，她也在賽中處處顧及團隊發展。準決賽對上法國隊時，尹智秀於第6輪賽事自請替換選手，也將對烏克蘭決賽的舞台讓給更有可能參加下屆奧運的後輩們。

尹智秀在賽後接受媒體訪問時表示，法國選手們過去都曾與她對戰多次，很熟悉彼此的進攻模式，因此她才自請替換下場，「後輩們都很有熱情與霸氣，我認為會讓對手更難掌握」。

對於無法站上決賽舞台，尹智秀絲毫不覺得可惜，她說：「她們之後都是要繼續出戰奧運的選手，我不能只滿足自己的野心」。

她也稱讚後輩們表現都非常亮眼，很開心韓國女子軍刀能奪得奧運首面銀牌，也很榮幸可以跟這些優秀後輩們一起站在頒獎台上。