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奧運拳擊／東奧金牌女將再挺林郁婷 讚她有致勝判斷力

中央社／ 東京4日專電
東奧金牌入江聖奈，力挺林郁婷。 新華社
東奧金牌入江聖奈，力挺林郁婷。 新華社

台灣拳后林郁婷陷入性別爭議後，曾在東京奧運資格賽被她擊敗的日本奧運金牌得主入江聖奈3日再度發文，列舉林郁婷有致勝判斷力等4項優勢，希望外界不要以為她是以力量取勝，而是以「拳擊手」的身分看待她。

巴黎奧運今天進入第9天，隨著阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）與林郁婷雙雙晉級，這場爭議依舊沒有停歇。

入江聖奈曾在2020年東京奧運的亞洲及大洋洲區資格賽決賽中，遭到林郁婷完敗，對她一直保持關注。爭議發生後，入江在社群媒體X連續多次發文表示，「到哪裡算是女性，哪裡算是男性，我們確實需要盡快區分出明確界限，但是作為知道林魔鬼般訓練量的人，我感到有些難過。」

她還表示，「很討厭有人在沒有專家的意見下，就說出『男人正在暴打女人！』這種傷害選手尊嚴的話。」

入江3日再度在X發文表示，「雖然有點囉唆，但容我最後再說一句。作為曾經和台灣林選手3次在練習賽（Sparring）、2次在正式比賽交手的人，我感受到她的強大之處包括，她很高（跟我相差10公分），她在我進攻時使用上勾拳，她從右手到左手的切換，以及有終結比賽的判斷力。」

入江又說，「單純就出拳力道而言，海外和（日本）國內都有比她更強的選手。比較難對付的一點是她的身高，但同一重量級別的選手當中也有許多身高相仿的選手。」

她最後表示，「如果大家要看她們的比賽，希望不要以為她們是『以力量取勝』，而是以拳擊手的身分來看待她們。」

有台灣網友感謝入江的出言力挺，表示「林郁婷沒有做錯什麼，卻遭到全世界懷疑，看到她不只在比賽時一個人上場，還要一個人面對外界壓力，真的感到很心酸。有入江這樣一位令人尊敬的選手願意站在她這邊，身為台灣人十分感謝」。

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