奧運桌球／相信自己奮戰到底！早田希娜帶傷擊敗申裕斌收下銅牌

日本桌球女選手早田希娜，昨天以4比2擊敗韓國選手申裕斌獲銅牌。申裕斌曾在8強賽擊敗日本好手平野美宇，昨天跟早田展開激烈對戰。

申裕斌首局率先取勝，早田在第2局連拿4分還以顏色，並在之後再拿兩局；隨著申裕斌贏回1局，比賽進入第6局，最終早田因對手失誤奪勝。在確定拿到銅牌的瞬間，早田當場蹲下流淚。

金銀銅牌得主自拍留念。 新華社

賽前因傷困擾的早田說，由於醫師有替她打針，所以感覺或許能在賽事中堅持下去，只能相信自己奮戰到底。

被問到奪銅的心境，早田說，雖然自己是以奪得金牌作為目標，但沒想到上天在這個時間點對她惡作劇，「日本奧會相關人員跟日本很多支持者一直支持著我，把我帶到可以出賽的狀態，無論結果是什麼，我都會堅持下去，我是帶著希望能把這面銅牌讓大家看到的心情出賽」。