奧運羽球／日本「最正女雙」獲銅牌 志田千陽：沒奪金很遺憾
日本羽球「最正女雙」組合志田千陽與松山奈未，首度站上奧運舞台就在巴黎奧運以直落二擊敗馬來西亞組合奪銅。
日本TBS電視台報導，這是日本繼在2016年里約奧運奪金的高橋禮華與松友美佐紀組合後，再度有羽球女雙組合站上奧運頒獎台。
志田與松山過去對戰馬來西亞組合陳康樂與蒂娜（Thinaah Muralitharan），擁有9勝1敗的優勢。昨天開賽後松山用發球打亂對手節奏，志田也利用出色接球不斷得分。
志田與松山透過招牌的快速換位不停攻擊，以11比4的7分差距換邊，最後以21比11拿下第一局。
志田與松山第2局開賽後連得3分取得領先，同樣靠著快速換位接連得分，以21比11拿下這局，終場就以直落二贏得銅牌。
兩人在4強賽後轉變心情，帶著「希望能笑著回家」想法，就在首度出賽奧運順利拿到銅牌。
志田賽後說，雖然稍早輸球很遺憾，但很高興兩人合力獲得能帶回家的東西；松山也開心地說，能帶回獎牌鬆了一口氣，「今天無論如何都要獲勝，最後能如願真的太好了」。
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