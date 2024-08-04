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巴黎奧運／性別最平等的一屆 女性參賽者數量達到50%

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
性別平等的巴黎奧運，女性運動員參加數量終於逼近50%，是一次巨大的進步。（photo from Wikimedia）
性別平等的巴黎奧運，女性運動員參加數量終於逼近50%，是一次巨大的進步。（photo from Wikimedia）

獲得喝彩的是頒獎台上的勝利者，但巴黎奧運也許多值得紀錄的周邊故事。本屆是奧運有史以來，近乎達到性別平等的一屆，女性參賽者數量終於達到50%，埃及擊劍選手納妲的經歷更講述女選手的艱難，她賽後坦白已已懷孕7個月，仍奮力在奧運賽場逐夢；盧森堡桌球女單倪夏蓮證明年齡只是個數字，61歲的奶奶寫史上最老奧運桌球紀錄。

女性參與大突破

巴黎在奧運史上是極具代表性的城市，不僅僅因為這座浪漫之城共計3度舉辦夏季奧運（史上最多），更因為首度舉辦時（1900年奧運），是首度舉辦女性運動員參賽，而本屆近乎落實性別平等，女性參賽者數量接近50%。

據《華盛頓郵報》報導，從各項體育項目上，32個大項目有28個完全落實性別平等，僅有像是韻律體操仍是女性專屬，而希羅式角力只開放男性，馬術是唯一最為平等項目，男女一起比。

女性運動員的艱難

巴黎奧運還積極增設混雙項目，同時新項目如運動攀登、滑板也都對女性開放，總計本屆共152個女子專項、157個男子專項、20個混合專項；閉幕式當天也有別於過往，都是由男子馬拉松當壓軸，本屆改為女子馬拉松史無前例改擔重任。

英國Glamour雜誌報導，本屆也有許多女性選手動人的故事，像是埃及擊劍選手納妲，這位3朝奧運女子老將可惜在次輪落敗，賽後發文透露，原來她秘密懷孕7個月，選擇帶著即將出生的孩子一起奮鬥，她指出，女性選手的生活與運動平衡都相當不易，為自己能殺到16強、追夢奧運而感到驕傲。

年紀不是阻礙！

還有其他努力不懈的媽媽運動員，法國柔道女將克萊西就捨不得她5個月大的女兒，她申請帶女兒一起住在選手村，以便餵養母乳，雖然申請被拒絕，但克萊西還是與女兒分享巴黎奧運，當她在唱名獲得銅牌時，抱著女兒一起歡慶。

除了性別，奧運也歌頌不管年紀如何都該勇敢追夢，盧森堡61歲的桌球女單選手倪夏蓮，成功透過積分（世界排名第52名）獲得巴黎奧運資格，她在首輪甚至還擊敗土耳其選手過關，寫下奧運桌球史上年齡最大的勝利者紀錄，雖然最後輸給女單大魔王的孫穎莎，但可獲讚是「地表最強桌球奶奶」。

婚戒的故事

此外，本屆還有不少有趣鏡頭，據《VOGUE》報導，著名的跳高選手、義大利人坦貝里（就是上屆史無前例與對手共享跳高金牌的好手）當前是世界排名第一，也是現任世錦賽跳高冠軍，他獲選為義大利的旗手，然而他發文向老婆懺悔，自己意外把婚戒弄掉在塞納河裡，本就很風趣的他配文說，如果要遺失婚戒，這樣的遺失方式也最美吧（掉在浪漫之都的河裡）。

同樣跟婚戒有關，中國王牌羽球混雙搭檔「雅思配」在拿下金牌後，回到後台就看到男友、中國男雙好手劉雨辰，拿著鑽戒單膝下跪求婚，而老搭檔鄭思維早已在後面拿著手機錄影，劉雨辰求婚戲碼也讓刺激的賽事更增添生活氣息。而中國球迷也搞怪P圖，將獎牌榜上的金銀銅增加鑽，放上中國隊喜獲「2鑽」。

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