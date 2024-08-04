奧運擊劍／女子軍刀團體賽殺退南韓 烏克蘭首金出爐

烏克蘭女子擊劍隊今天在軍刀團體項目殺退南韓拿下金牌。這是烏克蘭本屆奧運的首金，總統澤倫斯基在網路發文祝賀外，稍晚舉行的女子跳高也有望為烏克蘭再添1金。

法新社報導，烏克蘭今天在大皇宮（Grand Palais）舉行的女子軍刀團體賽決賽中以45比42擊敗南韓拿下奧運首金；日本隊則是以45比40力退法國奪下銅牌。

烏克蘭擊劍隊的這場勝利也是繼2008年奧運奪金之後，在此項目上所獲得的第2面金牌，追平了俄羅斯在2016年和2021年奧運拿下的2面金牌。

烏克蘭陣中大將哈爾蘭（Olga Kharlan）在本屆奧運拿下個人賽銅牌，這也是烏克蘭本屆奧運的首面獎牌，她憑藉出色的表現帶領團隊，終於為烏克蘭在2024年奧運殺出首金。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在這場漂亮的勝利後讚揚代表隊，「我感謝她們交出這樣的成績，感謝她們的精神，感謝她們證明烏克蘭人勝利！」他在社群平台X上寫著，「烏克蘭知道如何在奧運和這樣的時刻激勵人心！」

烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）也呼應澤倫斯基的發文，稱這項勝利是「歷史性的」。

烏克蘭今天極有可能再拿一金，外界寄予厚望的「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）即將出戰，她幾週前才創下了2公尺10的世界紀錄。

由於烏克蘭國土遭俄羅斯入侵，代表隊許多選手都是在國外訓練營準備比賽。