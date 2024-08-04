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奧運體操／菲律賓選手于羅 奪該國史上地板項目首金

中央社／ 馬尼拉4日專電
Paris 2024 Olympics - Artistic Gymnastics - Men's Floor Exercise Final - Bercy Arena, Paris, France - August 03, 2024. Carlos Edriel Yulo of Philippines celebrates after his performance. REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY 路透通訊社
Paris 2024 Olympics - Artistic Gymnastics - Men's Floor Exercise Final - Bercy Arena, Paris, France - August 03, 2024. Carlos Edriel Yulo of Philippines celebrates after his performance. REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY 路透通訊社

菲律賓體操選手于羅（Carlos Yulo）昨晚在2024年巴黎奧運會上，為菲國在男子體操地板項目贏得史上首面金牌，同時成為菲律賓第2位在奧運會上奪金的運動員。

現年24歲的于羅取得6.600難度分、8.400執行分，總分15.000，擊敗尋求衛冕的以色列選手多爾戈皮亞特（Artem Dolgopyat）以及英國強敵賈曼（JakeJarman）。

多爾戈皮亞特和賈曼各取得14.966和14.933，分別取得銀牌與銅牌。

于羅雖曾在東南亞國家協會運動會、亞洲運動會以及世界體操錦標賽上奪過同一項目的金牌，但在上一屆的2021年東京奧運會，以13.566分止步於資格賽。

他這次捲土重來、實現奪牌願望，眼淚奪眶而出，並在接受菲國媒體訪問時說：「我無法控制淚水，雖然在電視上很難看，但我顧不了那麼多，我實在太高興了。」

于羅成為繼舉重選手狄亞士（Hidilyn Diaz）之後，第2位在奧運會上奪金的菲律賓運動員，菲國民眾舉國歡騰，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）

以及狄亞士都在社群平台發文致賀。

根據菲國體育榮譽相關法規，于羅將獲得1000萬披索（約新台幣564萬元）的獎金。另外，一家房地產公司也承諾贈送一戶價值2400萬披索的大樓單位。

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