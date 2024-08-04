快訊

奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光

艋舺清蓮宮遶境角頭招牌意外揭一晚賠1億博弈新勢力

台大法律博士要讀10年？ 環境讓求學變副業

奧運柔道／日本混合團體賽先盛後衰 連兩屆不敵法國奪銀

中央社／ 東京4日綜合外電報導
法國連兩屆擊敗日本奪下柔道團體金牌。 新華社
法國連兩屆擊敗日本奪下柔道團體金牌。 新華社

日本在巴黎奧運舉行的柔道混合團體賽中，繼上屆東京奧運後再度「強碰」法國，終場以3比4飲恨敗北，連兩屆奧運都以銀牌作收。法國則成功取得該項目奧運二連霸。

日本放送協會（NHK）報導，柔道混合團體賽將男女參賽者各分為3級，總共進行6場不同級別的賽事，由先取得4勝的隊伍獲勝。

法國名將希內在決勝局力壓日本。 路透社
法國名將希內在決勝局力壓日本。 路透社

上屆東奧銀牌得主日本，首戰擊敗西班牙晉級8強，之後再擊敗塞爾維亞闖進4強，然後再擊敗德國晉級決賽。

日本在決賽再度「強碰」上屆勁敵法國，在男子90公斤級由村尾三四郎先下一城取勝，接著高山莉加在女子70公斤以上級再奪勝，日本取得二連勝。

第3位上場的男子90公斤以上級選手齊藤立，在延長賽敗給法國選手，日本暫以2比1領先。

法國逆轉贏得柔道團體金牌。 法新社
法國逆轉贏得柔道團體金牌。 法新社

接著上場的是在本屆巴黎奧運女子48公斤級奪金的角田夏實，在開賽2分鐘後拿下1勝，助日本取得3比1領先優勢。

不過，日本在男子73公斤級及女子70公斤級接連吞敗，與法國戰成3比3平手。

日本遺憾拿到銀牌。 路透社
日本遺憾拿到銀牌。 路透社

接下來透過抽籤決定進行男子90公斤以上級賽事，結果齊藤在開賽6分鐘後遭法國名將希內（TeddyRiner）擊敗，日本終場就以3比4飲恨敗北，連續兩屆奧運都以銀牌作收。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應
▪ 銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌
▪ 「麟洋配」金牌戰遇世界第一組合 過去5度交手成績曝
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光

奧運羽球／摘金後被求婚？陳詩媛回應了 王齊麟1回答超曖昧

奧運羽球／讚王齊麟鬼之換拍..蔣萬安今當粉絲 也敲碗想聽國旗歌

奧運田徑／女子百米艾佛瑞德爆冷稱后 聖露西亞首獲獎牌

相關新聞

奧運田徑／百米3金女將被擋場館外缺賽？牙買加澄清：熱身時受傷

奧運3金得主、牙買加短跑女將普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce），今天凌晨在女子100公尺準決賽缺席...

奧運羽球／東奧冠軍8強提前出局 陳雨菲沈澱心情：終於解脫

東京奧運金牌戰，中國名將陳雨菲歷經3局大戰力退我國「一姊」戴資穎，巴黎奧運帶著衛冕軍身份出征卻在8強提前落馬，她賽後透露...

奧運擊劍／女子軍刀團體賽殺退南韓 烏克蘭奧運首金出爐

烏克蘭女子擊劍隊今天在軍刀團體項目殺退南韓拿下金牌。這是烏克蘭本屆奧運的首金，總統澤倫斯基在網路發文祝賀外，稍晚舉行的女...

奧運柔道／日本混合團體賽先盛後衰 連兩屆不敵法國奪銀

日本在巴黎奧運舉行的柔道混合團體賽中，繼上屆東京奧運後再度「強碰」法國，終場以3比4飲恨敗北，連兩屆奧運都以銀牌作收。法...

奧運想破紀錄難度變高 全球暖化「太熱」成干擾變數

巴黎奧運中華代表團正在奧運場上積極應戰，爭取奪牌機會，新的世界紀錄也由對岸選手在游泳池締造。作為多項運動的最高競技殿堂，在奧運超越前人紀錄是落實奧運格言「更快、更高、更強」的最佳場合。比賽會分勝負，但未必都能刷新紀錄。破紀錄的難度與日俱增，主要原因是運動迷不願面對，但必須接受的真相。

奧運體操／菲律賓選手于羅 奪該國史上地板項目首金

菲律賓體操選手于羅（Carlos Yulo）昨晚在2024年巴黎奧運會上，為菲國在男子地板項目贏得史上首面金牌，同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。