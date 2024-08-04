奧運柔道／日本混合團體賽先盛後衰 連兩屆不敵法國奪銀

日本在巴黎奧運舉行的柔道混合團體賽中，繼上屆東京奧運後再度「強碰」法國，終場以3比4飲恨敗北，連兩屆奧運都以銀牌作收。法國則成功取得該項目奧運二連霸。

日本放送協會（NHK）報導，柔道混合團體賽將男女參賽者各分為3級，總共進行6場不同級別的賽事，由先取得4勝的隊伍獲勝。

法國名將希內在決勝局力壓日本。 路透社

上屆東奧銀牌得主日本，首戰擊敗西班牙晉級8強，之後再擊敗塞爾維亞闖進4強，然後再擊敗德國晉級決賽。

日本在決賽再度「強碰」上屆勁敵法國，在男子90公斤級由村尾三四郎先下一城取勝，接著高山莉加在女子70公斤以上級再奪勝，日本取得二連勝。

第3位上場的男子90公斤以上級選手齊藤立，在延長賽敗給法國選手，日本暫以2比1領先。

法國逆轉贏得柔道團體金牌。 法新社

接著上場的是在本屆巴黎奧運女子48公斤級奪金的角田夏實，在開賽2分鐘後拿下1勝，助日本取得3比1領先優勢。

不過，日本在男子73公斤級及女子70公斤級接連吞敗，與法國戰成3比3平手。

日本遺憾拿到銀牌。 路透社

接下來透過抽籤決定進行男子90公斤以上級賽事，結果齊藤在開賽6分鐘後遭法國名將希內（TeddyRiner）擊敗，日本終場就以3比4飲恨敗北，連續兩屆奧運都以銀牌作收。