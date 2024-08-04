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奧運網球／女單奪金打破前輩李娜紀錄 鄭欽文：感覺很不真實

中央社／ 綜合外電報導
鄭欽文勇奪女單金牌寫下歷史新頁。 新華社
鄭欽文勇奪女單金牌寫下歷史新頁。 新華社

巴黎奧運女子網球單打決賽，中國大陸女將鄭欽文直落二擊敗克羅埃西亞好手薇基克（Donna Vekic），成為首位在奧運網球單打項目奪下金牌的中國運動員。

法新社報導，21歲的鄭欽文以6比2、6比3打敗對手薇基克，拿下中國奧運史上第1面網球單打金牌，同時也是第2面網球金牌。她的前輩李婷和孫甜甜曾在2004年雅典奧運的女網雙打項目為中國奪得網球首金。

美聯社報導，鄭欽文在決賽中，展現出她在4強戰爆冷門擊敗波蘭籍球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）時同樣強大的發球與底線抽球，並斬獲自己網球生涯迄今最重大的冠軍頭銜。

鄭欽文在女網世界排名第7位，今年1月曾打進澳洲網球公開賽女單決賽，但最後不敵白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

鄭欽文賽後在場邊為幾位觀眾簽名後說：「這感覺很不真實，全國將為我感到驕傲，我也為自己感到驕傲。」

打破前輩李娜在2008年北京奧運網球女單第4名的最佳紀錄，鄭欽文如今一舉奪金，有望成為中國最炙手可熱的體育明星之一。

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