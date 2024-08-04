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奧運游泳／男女四百公尺混合式接力 美國泳隊奪金破世界紀錄

中央社／ 綜合外電報導
美國隊今天在男女四百公尺混合式接力奪金牌，更是打破世界紀錄。 法新社
美國隊今天在男女四百公尺混合式接力奪金牌，更是打破世界紀錄。 法新社

美國隊今天在男女四百公尺混合式接力奪金牌，他們不但擊敗實力堅強的中國隊和澳洲隊，同時更以3分37秒43的成績打破世界紀錄，這也是巴黎奧運游泳池畔的第2個世界紀錄。

法新社報導，男女400公尺混合式接力是東京奧運新增的項目。美國隊本屆是由墨菲（Ryan Murphy）、芬克（Nic Fink）、華爾希（GretchenWalsh）、簡愛（Torri Huske）組成，他們以微小差距打破英國隊在東奧創下的紀錄。

美國隊擊敗實力堅強的中國隊和澳洲隊。 路透社
美國隊擊敗實力堅強的中國隊和澳洲隊。 路透社

張雨霏領軍的中國隊以3分37秒55獲得銀牌，澳洲隊以3分38秒76的成績摘下銅牌。

今天的男女四百公尺混合式接力，也是繼中國選手潘展樂打破男子一百公尺自由式最佳成績後，巴黎奧運游泳池畔的第2項世界紀錄。

男女混合式接力的隊員由2男2女組成，4名選手中的每個人都被分配到4種傳統泳式之一：分別是仰式、蛙式、蝶式和自由式。

美國隊在男女四百公尺混合式接力奪金牌。 法新社
美國隊在男女四百公尺混合式接力奪金牌。 法新社

美國隊第一棒選擇由墨菲領軍，中國則是派出徐嘉余，澳洲隊以女子100公尺與200公尺的金牌馬凱恩（Kaylee McKeown）應戰。

美國隊接下來兩棒的芬克和華爾希表現都不錯，最後是由簡愛迎回勝利，中國選手楊浚瑄與澳洲選手歐凱勒根（Mollie O'Callaghan）則是緊追在後。

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