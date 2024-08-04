奧運田徑／女子百米艾佛瑞德爆冷稱后 聖露西亞首獲獎牌

聖露西亞田徑選手艾佛瑞德（Julien Alfred）今天在巴黎奧運女子100公尺短跑項目以10秒72的成績摘金，為這個加勒比海島國勇奪史上第1面獎牌。

路透社報導，23歲的艾佛瑞德今天在比賽中如常順利起跑，她在因大雨而溼漉漉的賽道趕上領先者，迅速與其他人拉開距離，最後以10秒72的成績奪冠，比第2名快0.15秒。

賽前備受看好的美國短跑名將李察遜（Sha'CarriRichardson）以10秒87奪銀，她的隊友傑佛森（MelissaJefferson）則以10秒92摘銅。

法新社報導，漂亮贏得比賽的艾佛瑞德喜極而泣，她跑去敲響賽道旁的勝利鐘，在觀眾震耳欲聾的歡呼聲中身披聖露西亞國旗，並擁抱自己的美國對手。

艾佛瑞德摘金，為她的國家聖露西亞獻上有史以來第1面奧運獎牌，這個加勒比海島國直到1996年才開始參與奧運。

然而路透社指出，牙買加名將佛瑞塞－普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）具有爭議的缺席讓這場比賽蒙上陰影。

佛瑞塞－普萊斯是兩屆奧運女子100公尺冠軍，這是她第5次參加奧運，卻在今天稍早舉行的準決賽前不久被註記「未出賽」，她的賽道也維持空缺。

在社群媒體上有影片顯示，奧運官員似乎不讓佛瑞塞－普萊斯進入熱身區，雙方因此發生爭執。

世界田徑總會（World Athletics）表示，尚在等待奧運官方說明佛瑞塞－普萊斯沒有參賽的原因。