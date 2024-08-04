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奧運田徑／美鉛球名將克勞什再奪金 締三連霸紀錄

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導

世界紀錄保持者、美國選手克勞什（Ryan Crouser）今天在巴黎奧運男子鉛球項目衛冕成功，擲出22.90公尺拿下金牌，成為史上首位連續在3屆奧運男子鉛球比賽封王的運動員。

法新社報導，克勞什今天在法國國家體育場（Stadede France）第3次試擲時擲出22.90公尺的成績，儘管未破自己去年創下的世界紀錄23.56公尺，仍以超過第2名0.75公尺的差距順利奪金。

克勞什曾在2016年里約奧運、2021年東京奧運的男子鉛球項目獲得冠軍，並於後者擲出奧運迄今最佳紀錄23.30公尺。

克勞什的美國隊友柯瓦克斯（Joe Kovacs）以22.15公尺的成績奪銀，牙買加選手康貝爾（JamaicanRajindra）則摘銅。

路透社報導，克勞什今年苦於肘部神經問題，但今天仍擲出自己賽季最佳成績22.90公尺，他也滿意地為自己鼓掌。

克勞什成功三連霸，凸顯美國完全稱霸男子鉛球領域。美國在奧運男子鉛球項目迄今累計獲得20面金牌，紀錄位居第2的波蘭則只有3面金牌。

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