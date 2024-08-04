奧運拳擊／捲入性別風波 克莉芙輕取對手晉4強保底銅牌

阿爾及利亞女拳手克莉芙近日捲入性別風波，但她今天在巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽依然表現優異，輕鬆擊敗匈牙利選手哈默里而晉級4強戰，確定至少奪下銅牌。

克莉芙（Imane Khelif）於8強賽以5比0輕取哈默里（Anna Luca Hamori），成功闖進4強賽。因為拳擊沒有銅牌戰，4強就確定至少有銅牌。

美聯社報導，克莉芙和台灣拳后林郁婷的性別疑慮，已經連續幾天受到全球各界的審視。

事件源自國際拳擊總會（IBA）去年以林郁婷和克莉芙未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格，該檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。

俄羅斯主導的國際拳擊總會因為誠信和治理問題，已遭到國際奧林匹克委員會（IOC）除權，無法辦理奧運拳擊賽事。國際奧會已一再澄清，林郁婷和克莉芙符合巴黎奧運比賽資格，可繼續以女性身分參賽。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）今天稍早也於記者會表示，克莉芙和林郁婷在巴黎奧運所受到的「仇恨言論」，是「讓人完全無法接受」。

巴赫還說道：「我們有兩位拳手，她們生來就是女性並被當作女性扶養長大，擁有證明是女性的護照，且以女性身分參加了許多年的比賽。」