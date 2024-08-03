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奧運拳擊／陷性別風波 克莉芙父親秀愛女兒時照與出生證明

中央社／ 阿爾及利亞提亞雷特3日綜合外電報導
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙老爸秀出愛女的兒時照片，打扮就是小女孩。 路透
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙老爸秀出愛女的兒時照片，打扮就是小女孩。 路透

阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運捲入性別爭議風波，她父親受訪表示，克莉芙為家族帶來榮譽，並強調針對她的攻擊並不道德。

路透社報導，克莉芙與台灣女拳王林郁婷之前因不符合國際拳擊總會（IBA）資格規則，在2023年世界女子拳擊錦標賽遭取消資格，但兩人均已獲國際奧林匹克委員會（IOC）允許參加巴黎奧運。

巴黎奧運1日進行女子拳擊66公斤級預賽，義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）在克莉芙連續重擊下，開賽僅46秒即決定棄權退賽。卡里尼退賽時拒與克莉芙握手，卡里尼在賽場上跪地落淚的畫面，再次引發外界對運動賽事中性別差異的論戰。

阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙老爸秀出愛女的兒時照片自清。 法國新聞社
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙老爸秀出愛女的兒時照片自清。 法國新聞社

克莉芙今天稍晚將在女子拳擊次中量級8強賽中，對上匈牙利選手哈莫里（Anna Luca Hamori）；林郁婷則將迎戰保加利亞選手史塔涅娃（SvetlanaKamenova Staneva）。

在阿爾及利亞城市提亞雷特（Tiaret）北部郊外一處以空心磚搭建的簡陋住家前，克莉芙的父親阿瑪爾．克莉芙（Amar Khelif）告訴路透社記者，他為女兒感到驕傲，並全力支持她為阿爾及利亞贏得一枚獎牌。

阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙陷入性別風波。 路透
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙陷入性別風波。 路透

他和路透社分享一份可能是官方核發的文件，上面有克莉芙的出生資訊。他說：「這是我們的家族官方文件，『1999年5月2日、伊曼．克莉芙、女性』。都寫在這裡，你可以讀一下，這份文件不會騙人。」

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