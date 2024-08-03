奧運游泳／又美又強！加拿大17歲雙金少女超甜笑容配大長腿引關注

17歲加拿大泳將，天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）今年第2次參加奧運，就奪下兩面金牌。不僅實力驚人，精緻甜美的臉龐與173公分大長腿更是吸粉無數，讓她成為奧運泳池畔亮點。

麥金塔許先是在400公尺混合式項目奪金，接著在200公尺蝶式項目時，更是直接突破奧運紀錄，以2分3秒03拿下冠軍，成為加拿大奧運史上首位奪2金的游泳選手。

麥金塔許模特兒般的外貌也讓她備受關注。 法國新聞社

麥金塔許的游泳實力也來自優良基因。1984年洛杉磯奧運她的母親就曾代表機拿大出賽，並且主力項目也是200公尺蝶式。對此，麥金塔許說：「能夠跟她分享這個時刻非常的酷，我想她會為我感到驕傲。」

加拿大2金得主麥金塔許因超高顏值與逆天長腿，成為奧運泳池畔亮點。 法新社

而除了游泳實力強勁，麥金塔許模特兒般的外貌也讓她備受關注。173公分的她擁有1雙逆天大長腿，甜美臉蛋讓她笑起來更是魅力十足。奪牌後麥金塔許IG粉絲爆漲，日本網友也被她吸引，紛紛留言「又美又有實力，真是完美」、「出道當明星也沒問題」。