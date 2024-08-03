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奧運拳擊／林郁婷昨賽後未受訪 今首露面吐贏下16強賽心聲

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奧運拳擊／槓上國際奧會！國際拳總要送退賽選手5萬美元

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
IBA主席克列姆列夫槓上國際奧會（IOC）。 美聯社
IBA主席克列姆列夫槓上國際奧會（IOC）。 美聯社

國際拳擊總會（IBA）與國際奧會（IOC）的糾紛，在巴黎奧運形成性別風暴，IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）宣布，要送給無法完賽的義大利選手卡里妮（Angela Carini）5萬美元獎金，原因是「我無法直視她的淚水」。

台灣拳擊女將林郁婷及阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif）都被捲入性別疑雲，起因為去年3月世錦賽，2人遭IBA以未通過性別檢測為由取消資格，然而IBA並未公布檢測方式，僅由克列姆列夫受訪指出，2人被驗出有XY染色體。

IBA主席克列姆列夫揚言要給退賽的義大利選手卡里妮5萬美元獎金。 歐新社
IBA主席克列姆列夫揚言要給退賽的義大利選手卡里妮5萬美元獎金。 歐新社

而哈利夫在巴黎奧運拳擊女子66公斤級16強賽中，僅花46秒就勝出，對手卡里妮被擊中鼻子後宣告棄賽，在場上跪地落淚，而IBA在官網發布新聞稿表示，將贈與卡里妮5萬美元，金額等同該協會預計贈與奧運金牌的獎金。

克列姆列夫表示：「我無法直視她的淚水，對於這樣的場景我無法冷漠以對，我保證我們會保護每位拳擊手，不能理解為何他們要扼殺女子拳擊，為了安全起見，應該只有合格的運動員才能參與競爭。」

圖爾迪別科娃不敵林郁婷。 歐新社
圖爾迪別科娃不敵林郁婷。 歐新社

文中也提及林郁婷在57公斤級以5：0擊敗圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），「我們也會支持來自烏茲別克的圖爾迪別科娃。」

事實上，卡里妮接受媒體採訪時已經向哈利夫致歉，指出自己是因鼻子劇烈疼痛，不得不退賽，而不是發表政治聲明、也不是拒絕與哈利夫比賽，而是「無法完成比賽」。

IBA因多次爆發裁判作弊醜聞，在2016年里約奧運後就遭到IOC停權，2023年更因裁判紀律、財務問題未見改善，被IOC取消認證，奧運拳擊賽事已由IOC自行主持。

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