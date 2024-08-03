快訊

奧運拳擊／林郁婷衰捲性別風波 醫師以1物證明「她就跟羅琳一樣是女生」

鄭中基拋震撼彈！演唱會倒數2個月 突宣布「離開歌壇」

奧運射箭／雷千瑩女單16強賽不敵南韓 中華隊射箭一牌未得

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運田徑／烏干達名將1萬公尺寫新猷 美再創混合接力世界紀錄

中央社／ 綜合外電報導
烏干達田徑名將切普特格打破1萬公尺奧運紀錄。 新華社
烏干達田徑名將切普特格打破1萬公尺奧運紀錄。 新華社

烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在巴黎奧林匹克運動會男子1萬公尺項目奪金；美國則打破1600公尺混合接力世界紀錄，為田徑運動拉開閃亮序幕。

法新社報導，切普特格以26分43秒14的成績拿下金牌，打破衣索比亞籍選手貝寇爾（Kenenisa Bekele）16年前創下的奧運紀錄，也彌補了3年前在東京奧運抱回銀牌的遺憾。

27歲的切普特格說，他看到貝寇爾在2008年北京奧運奪冠，心裡就萌生念頭，有朝一日他也要成為奧運冠軍。

烏干達田徑名將切普特格。 新華社
烏干達田徑名將切普特格。 新華社

美國在1600公尺混合接力項目刷新世界紀錄，以3分7秒41超越同樣由美國去年在布達佩斯世界田徑錦標賽創下的3分8秒80奪冠紀錄。

美國隊第一棒跑者諾伍德（Vernon Norwood）說，這是優秀美國田徑隊的理想開場，「我們用這項世界紀錄為其他美國選手的表現定調」。

24歲的美國女子短跑名將李察遜（Sha'Carri Richardson）明天出賽，希望成為繼1996年的狄佛絲（Gail Devers）之後第一位拿下奧運女子100公尺金牌的美國選手。

美國在1600公尺混合接力項目刷新自己所保持的世界紀錄。 路透社
美國在1600公尺混合接力項目刷新自己所保持的世界紀錄。 路透社

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏國許多運動設施被毀，但仍設下贏得3面獎牌的目標。

烏克蘭將最大的奪金希望寄託在跳高世界紀錄保持人馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）身上，她輕輕鬆鬆就晉級4日的決賽。

曾在東京奧運摘銅的馬胡奇克家住第聶伯羅市（Dnipro），她說當地每天都遭砲擊，就算在訓練期間分心也情有可原，但她仍非常專注。她說：「這是一個向世人證明的機會：我們會繼續奮戰，烏克蘭戰爭仍未止息。」

在烏克蘭戰火下訓練的馬胡奇克，目前是跳高世界紀錄保持人。 新華社
在烏克蘭戰火下訓練的馬胡奇克，目前是跳高世界紀錄保持人。 新華社

男子10項全能預賽則看來將會進入緊張刺激的高潮，德國選手紐格包爾（Leo Neugebauer）目前暫時僅以42分之差領先波多黎各的歐文斯‧德勒姆（Ayden Owens-Delerme）。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網友看傻：太神了
▪ 林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手
▪ 李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答
▪ 8強門票終極3搶2 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運游泳／無緣重現上屆兩金之旅 日本泳后：享受有觀眾的奧運

奧運網球／生涯榮耀滿滿獨缺這一項 約克維奇盼圓金牌夢

奧運羽球／壓力大了？王齊麟曝減少用FB、IG 李洋神回一句吐槽：每天狂刷

奧運羽球／雅典慘案再現！石宇奇爆冷落敗 中國男單20年來首度無人4強

相關新聞

奧運射擊／慘案！南韓冷酷女將金藝智意外出局 1發0分成關鍵

南韓射擊好手金藝智因比賽時冷酷開槍的神情爆紅，甚至被網友譽為「女版John Wick」。在女子10公尺空氣手槍射下銀牌後，她昨日再度出戰女子25公尺手槍資格賽，不過卻爆冷出局，被南韓媒體稱「慘案」。

奧運羽球／雅典慘案再現！石宇奇落敗 中國20年來首度無人男單4強

在今日中國羽球男單第1種子石宇奇在8強戰以12：21、10：21敗給泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）後，本屆奧運中國2名男單代表皆遭到淘汰，自雅典奧運後首度無人踏入4強戰場。

奧運田徑／烏干達名將1萬公尺寫新猷 美再創混合接力世界紀錄

烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在巴黎奧林匹克運動會男子1萬公尺項目奪金；美國則打破160...

奧運田徑／100公尺超慢14秒31標註個人最佳 連自家人都不爽

奧運賽場上的短跑項目往往能看到選手們飛奔的英姿，挑戰自身的極限，但昨日奧運女子100公尺預賽，索羅門群島女將菲里蘇瓦（Sharon Firisua）出現了14秒31的「慢跑」成績，更令人吃驚的是，成績

奧運游泳／又美又強！加拿大17歲雙金少女超甜笑容配大長腿引關注

17歲加拿大泳將，天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）今年第2次參加奧運，就奪下兩面金牌。不僅實力驚人，精緻甜美的臉龐與173公分大長腿更是吸粉無數，讓她成為奧運泳池畔亮點。 麥金

奧運游泳／澳洲女將馬凱恩改寫歷史 連兩屆包辦100、200米仰式雙金

澳洲游泳好手馬凱恩（Kaylee McKeown）今天鞏固她身為頂尖傑出奧運游泳選手的地位，在巴黎奧運女子200公尺仰式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。