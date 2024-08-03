奧運田徑／烏干達名將1萬公尺寫新猷 美再創混合接力世界紀錄

烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在巴黎奧林匹克運動會男子1萬公尺項目奪金；美國則打破1600公尺混合接力世界紀錄，為田徑運動拉開閃亮序幕。

法新社報導，切普特格以26分43秒14的成績拿下金牌，打破衣索比亞籍選手貝寇爾（Kenenisa Bekele）16年前創下的奧運紀錄，也彌補了3年前在東京奧運抱回銀牌的遺憾。

27歲的切普特格說，他看到貝寇爾在2008年北京奧運奪冠，心裡就萌生念頭，有朝一日他也要成為奧運冠軍。

烏干達田徑名將切普特格。 新華社

美國在1600公尺混合接力項目刷新世界紀錄，以3分7秒41超越同樣由美國去年在布達佩斯世界田徑錦標賽創下的3分8秒80奪冠紀錄。

美國隊第一棒跑者諾伍德（Vernon Norwood）說，這是優秀美國田徑隊的理想開場，「我們用這項世界紀錄為其他美國選手的表現定調」。

24歲的美國女子短跑名將李察遜（Sha'Carri Richardson）明天出賽，希望成為繼1996年的狄佛絲（Gail Devers）之後第一位拿下奧運女子100公尺金牌的美國選手。

美國在1600公尺混合接力項目刷新自己所保持的世界紀錄。 路透社

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏國許多運動設施被毀，但仍設下贏得3面獎牌的目標。

烏克蘭將最大的奪金希望寄託在跳高世界紀錄保持人馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）身上，她輕輕鬆鬆就晉級4日的決賽。

曾在東京奧運摘銅的馬胡奇克家住第聶伯羅市（Dnipro），她說當地每天都遭砲擊，就算在訓練期間分心也情有可原，但她仍非常專注。她說：「這是一個向世人證明的機會：我們會繼續奮戰，烏克蘭戰爭仍未止息。」

在烏克蘭戰火下訓練的馬胡奇克，目前是跳高世界紀錄保持人。 新華社

男子10項全能預賽則看來將會進入緊張刺激的高潮，德國選手紐格包爾（Leo Neugebauer）目前暫時僅以42分之差領先波多黎各的歐文斯‧德勒姆（Ayden Owens-Delerme）。